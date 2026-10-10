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疫情期間任武漢市長…周先旺被控受賄2.8億元 一審遭判14年

中央社／ 台北10日電

2019年底COVID-19疫情在武漢爆發時擔任湖北省武漢市長的周先旺，今天因受賄罪被判處有期徒刑14年。他被指非法收受財物共計折合人民幣6050萬餘元（約新台幣2.8億元）。

新華社報導，河南省商丘市中級人民法院於今年7月9日公開開庭審理了該案，10月10日一審宣判，對被告周先旺以受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰金500萬元；追繳在案的受賄犯罪所得財物及孳息上繳國庫。

經審理查明，周先旺於2003年上半年至2025年5月，利用擔任湖北省多個不同職務的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程承攬、企業經營、行政審批等事項上提供幫助，收受財物共計折合6050萬餘元。

商丘市中級人民法院稱，周先旺的行為構成受賄罪，數額特別巨大。鑒於他受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，認罪悔罪，積極退贓，受賄實際所得贓款贓物大部分已追繳，依法可對其從輕處罰。

2019年底COVID-19疫情在武漢爆發時，包括周先旺在內的武漢市及湖北省多名官員被指應對不力，導致疫情迅速蔓延。

今年1月中共中紀委、中國國家監委宣布對周先旺「雙開」（開除中共黨籍和公職），並立案審查及調查其嚴重違紀違法問題。4月周先旺被河南省商丘市人民檢察院提起公訴。

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