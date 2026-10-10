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中法戰略對話 王毅：中歐可通過對話處理貿易分歧

中央社／ 北京10日電

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今天與法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）舉行會談。根據中方訊息，雙方肯定了中歐貿易投資磋商機制取得的積極成果；王毅稱，中歐可以通過對話妥善處理經貿分歧。

歐盟與中國貿易談判9日在北京結束。根據中國外交部網站消息，在今天舉行的第28次中法戰略對話中，王毅表示，中歐貿易投資磋商機制第二次例會取得積極進展。

王毅說，這表明雙方作為全面戰略夥伴，完全可以通過對話妥善處理經貿分歧，捍衛多邊主義理念，維護自由貿易體系，推動中歐關係重回穩定健康發展勢頭。

王毅稱，期待法方作為歐盟核心成員，繼續為中歐互利合作發揮建設性作用。信任是中歐關係的底色和基礎，經貿分歧只是階段性現象。雙方應堅持夥伴定位和合作基調，將貿易問題置於中歐關係適當位置，促進「雙贏」、避免「雙輸」，實現「向上平衡」而非「向下平衡」。

據中方訊息，伯納表示，此次歐中貿易投資磋商是邁向積極方向的重要一步。歐洲的發展需要中國。歐方不願與中方打貿易戰，不尋求對中脫鉤，願作中方可信、可靠的夥伴，以平衡與合作定義歐中關係，以信任和契約精神實現共同發展。

據中方訊息，雙方還就烏克蘭危機、中東局勢等議題深入交換了意見。雙方同意繼續發揮好戰略對話機制作用，保持對話溝通和國際事務協調。

針對中法關係，王毅說，中方願與法方保持高層交往，繼續做大做強航空航天、核能等傳統領域合作，拓展先進製造、綠色低碳、人工智慧等新興領域合作，深化教育、文化、青年、體育、地方交流。希望法方為中國企業赴法投資興業提供政策支持和良好環境。

伯納則表示，期待雙方密切高層交往，加強人文交流，深化農業、核能、外空、互聯網、人工智慧和新科技等各領域互利合作。

歐盟 王毅

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