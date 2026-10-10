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陸委會回嗆國台辦：摒棄「鴕鳥心態」正視兩岸互不隸屬

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會。聯合報系資料照
陸委會。聯合報系資料照

大陸國台辦今天批判賴清德總統國慶演說，稱「一中原則」是二戰後國際秩序的重要組成部分。陸委會晚間予以駁斥，呼籲中共摒棄「鴕鳥心態」，正視兩岸民主與威權的制度差異與互不隸屬的客觀事實，停止對台脅迫施壓。

陸委會10日晚間發布新聞稿，針對中共國台辦惡意批判賴總統國慶演說，重申其「一中原則」舊調，予以嚴正駁斥。陸委會強調，賴總統於國慶談話明確表達台灣將展現決心，不讓威權侵蝕民主，不讓恐懼取代自由，並以堅定而負責任的行動，守護台海與印太和平穩定現狀。

陸委會指出，台灣的前途只能由台灣2,300萬人共同決定，中共無權置喙。面對中共對台威脅步步進逼，政府強化國防自主及全社會防衛韌性的決心不會改變，將持續與國際民主夥伴協作，致力維護國家主權與台灣永續繁榮，及確保武力不能凌駕規則，強權不能剝奪台灣人民決定未來的權利。

陸委會再次呼籲，北京當局應摒棄「鴕鳥心態」，務實面對兩岸民主與威權的制度差異與互不隸屬的客觀事實，停止對台脅迫施壓、破壞我民主治理，並以兩岸人民福祉為念，在對等、尊嚴的原則下，不設任何前提與我民選合法政府溝通對話，承擔維護台海及區域和平的共同責任，以回應國際社會的期待。

大陸國台辦傍晚以發言人張晗名義發布「答記者問」表示，賴清德的講話，是其作為務實台獨工作者的本色表演。賴清德在講話中頑固抱持台獨分裂思維，渲染大陸威脅，鼓吹民主對抗威權虛假敘事，妄圖以武謀獨、倚外謀獨，挑動兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定。

張晗並稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。

國台辦 陸委會 兩岸

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