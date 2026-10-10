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總統國慶演說提兩岸 中國學者：以區域和平穩定取代一中框架

中央社／ 北京10日電

總統賴清德今天發表國慶演說指出，中國持續企圖改變台海現狀，台灣以堅定而負責任的行動，守護台海與印太的和平穩定現狀。中國學者包承柯分析，儘管演說內容未直接使用「兩岸互不隸屬」等說法，但民進黨政府的兩岸政策思維沒有改變，以區域和平穩定取代一中框架。

賴總統在國慶演說中表示，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀。面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。

賴總統指出，台灣珍惜和平，但不會放棄自由；台灣願意交流，但不會接受矮化。台灣展現決心，不讓威權侵蝕民主，不讓恐懼取代自由，以堅定而負責任的行動，守護台海與印太的和平穩定現狀。

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯告訴中央社記者，民進黨政府不願意將兩岸關係放在同屬一個中國的框架來思考，而是改以區域和平穩定的框架來處理問題，但要「區域和平穩定」是有條件的。

國慶 和平穩定 兩岸

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