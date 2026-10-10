陸「新質生產力意見」發布 推國家專案扶持民企 舉國之力拚AI

歐盟貿易事務執委謝夫喬維奇與大陸商務部長王文濤的中歐貿易投資磋商機制第二次例會昨天落幕，大陸商務部昨晚發布十六點成果共識清單，涵蓋貿易和投資平衡、出口管制、知識產權和世貿組織改革四個面向。在最受關注的陸製油電混合車部分，雙方也達到貿易諒解。謝夫喬維奇此行還會見了大陸國務院副總理何立峰。

2026-10-10 00:00