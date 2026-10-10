歐44行業協會聯名 籲歐盟加強對陸貿易防禦 「否則會更多人失業」

中歐貿易投資磋商機制第二次會議在北京登場之際，中歐在多個領域相互攻防。有四十四個歐洲行業協會八日敦促歐盟成員國立即採取行動，應對中國不公平貿易做法，指這些做法正威脅歐盟製造業，可能導致更多失業。

路透報導，這些協會涵蓋金屬、化工和汽車零部件等產業。它們呼籲歐盟應更有效地利用一切可用工具來實施貿易防禦措施，審查整條產業鏈，同時避免對英國、挪威和瑞士等緊密的歐洲夥伴造成負面影響。

這些協會還表示，歐盟委員會應增派人手，加快處理投訴；此外，它們呼籲推出新工具，以應對國家干預造成的市場扭曲。

這些呼籲恰逢新一輪中歐貿易談判。歐盟貿易與經濟安全事務委員謝夫喬維奇八日至九日在北京訪問，與大陸商務部長王文濤舉行一連兩天的談判。按照歐方的說法，歐盟對中國的逆差每天超過十億歐元。

面對歐盟近來要求人民幣大幅升值壓力以減緩貿易逆差，中國人民銀行（大陸央行）八日晚間發布長文闡述人民幣匯率政策立場，重申大陸沒有必要、也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。央視旗下玉淵譚天九日刊文解讀稱，人行的表態帶有三點關切，一是匯率由多重因素決定，駁斥「操縱」論調，二是把貿易失衡問題歸結於中國的釐清，三是討論貨幣問題時不能只盯著經常帳戶。文章強調，匯率問題不能政治化，更不能用來抹黑別人，「自己的經濟問題到底是誰的責任，要清清楚楚」。

十月七日，歐洲議會通過「關於歐盟與中國政治關係的建議」，報告雖重申一個中國政策，但同時反對以武力或脅迫手段單方面改變台灣現狀。文中多處提及歐盟與台灣關係，並表達挺台立場。歐洲議會還呼籲加強抵禦網路攻擊、外國干涉、間諜活動和混合威脅的能力，並就中國在西藏和新疆的鎮壓、強迫勞動向中國施壓。