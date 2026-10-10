中歐就陸製油電車售歐達成諒解 未來相關出口擬減少逾半

歐盟貿易事務執委謝夫喬維奇與大陸商務部長王文濤的中歐貿易投資磋商機制第二次例會昨天落幕，大陸商務部昨晚發布十六點成果共識清單，涵蓋貿易和投資平衡、出口管制、知識產權和世貿組織改革四個面向。在最受關注的陸製油電混合車部分，雙方也達到貿易諒解。謝夫喬維奇此行還會見了大陸國務院副總理何立峰。

歐盟貿易事務執委謝夫喬維奇晚間於北京召開記者會，對於陸方提出十六點成果共識清單，歐方主要公布三點成果，包括大陸油電混合車的出口配額、改善歐盟產品進入中國市場的條件，以及進一步便利中國對稀土及永久磁鐵的出口許可核發。

謝夫喬維奇表示，截至目前接觸與磋商所取得的成果，在大陸油電混合車出口方面，雙方已經達成共同諒解，將適度控制中國向歐盟出口的油電混合動力車及插電式油電混合動力車，這使中國對歐盟的相關出口有可能削減超過一半。

其次，雙方達成共同諒解，透過降低最惠國待遇（MFN）關稅，改善一系列歐盟產品進入中國市場的條件。這些產品涵蓋汽車零組件、橄欖油及鞋類等，目前的出口總值接近四十億歐元，能夠帶來至少二點二五億歐元的關稅節省。

第三，雙方已經達成共同諒解，進一步便利中國對稀土及永久磁鐵的出口許可核發。

謝夫喬維奇表示，本次磋商達成的油電汽車貿易諒解，符合世貿組織規則，繞開此前雙方僵持的「自願出口限制」爭議，為中國車企對歐出口保留了穩定的合規通道，也為歐洲本土車企爭取到了必要的緩衝調整時間。

針對稀土、永磁體出口審批便利化的成果，中方推出「綠色通道」機制將大幅緩解歐洲新能源、風電等關鍵產業原材料供應壓力，解決此前困擾歐洲產業鏈多時的供應不穩定問題。

他特別提到，雙方達成的「出口管制列單前提前通報」機制，是本次磋商的突破性進展，將大幅提升雙邊兩用物項貿易的政策透明度，減少歐洲企業對華出口的審批不確定性。

他也確認，雙方商定二○二七年一月先舉行部長級視頻會議跟進落地進度，二○二七年三月召開中歐貿易投資磋商機制第三次例會，持續推動本次共識清單的全部內容落地執行。

另據大陸商務部新聞稿表示，雙方進行了務實、富有成效的討論，並形成成果共識清單。雙方重申，作為關鍵貿易夥伴，在世貿組織規則框架下，妥善處理雙方分歧。