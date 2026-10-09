前外相岩屋毅訪陸曾提議再次確認日中聯合聲明 王毅堅持撤回答辯

日本首相高市早苗去年底的涉台國會答辯，引發中日關係緊張。日本前外相岩屋毅9月底訪陸，會見大陸官員時曾表示，撤回答辯「在政治上存在很高難度」，他還向大陸外交部長王毅提議，為修復日中關係，由兩國政府正式再次確認1972年的「日中聯合聲明」，王毅則堅持要求撤回答辯。

岩屋毅在9月底以日本國際貿易促進協會會長身份訪華，分別與大陸國務院副總理何立峰及王毅舉行會談。

岩屋毅8日接受共同社採訪時透露，在北京與王毅會談時，他曾提議為修復日中關係，由兩國政府正式再次確認1972年的《日中聯合聲明》。

此外，對於中方以「新型軍國主義」批評日本，他提出忠告，這給人戰後80年和平國家道路被徹底否定的印象，甚至會讓珍視日中關係的人也因此疏遠。

「日中聯合聲明」寫道，中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場。

報導指出，雖然日本政府在高市早苗發表答辯後解釋稱，聲明中表明的立場並未改變，但中方批評日方試圖蒙混過關，並指責該答辯破壞了雙邊關係的政治基礎。

岩屋毅與王毅會談時表示，日本並未改變在台灣問題上的立場，撤回答辯「在政治上存在很高難度」。他提議再次確認兩國政府簽署的聯合聲明等四個政治文件。王毅則堅持要求撤回答辯，並主張應由日本的領導人解決這一問題。

何立峰則在會談中提及中日經濟關係的緊密性和互補性。岩屋毅表示，從他的發言中感受到了「從經濟角度來看，日中合作是必要的，應該繼續推進這一想法」。另一方面，中方的對日態度依然嚴厲，他分析，將此次會談的實現解讀為「將立即開啟政府間對話的信號」是稍顯牽強。