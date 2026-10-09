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新華社前駐台記者：與台灣的「蔡康永們」鬥爭到底

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
知名主持人蔡康永10月4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立大會後，引爆大陸輿論怒火。圖／TVBS直播截圖
知名主持人蔡康永10月4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立大會後，引爆大陸輿論怒火。圖／TVBS直播截圖

知名主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立大會後，引爆大陸輿論怒火，由新華社前駐台記者經營的微信公眾號「明叔雜談」9日刊文稱，蔡康永在原則和底線問題上挑釁大陸網民，「我們是不可能原諒蔡康永的」，並稱台灣藝人、企業家在支持一中原則、反對台獨等問題上，沒有任何模糊空間，揚言將與「兩面派」鬥爭到底。

「明叔雜談」是新華社前國際部記者明金維經營的公眾號。在新華社任職期間，他曾來台灣駐點採訪。目前文章多與網路公關及企業文化領域相關。

該帳號9日刊登題為「台灣的『蔡康永們』應該認真聽取大陸網民的意見」的文章。內容稱，過去幾天，蔡康永根本不只是去現場聽取不同政治人物的意見和看法，因為有無數種辦法聽政治人物的看法，根本沒必要到造勢現場，且蔡康永當天坐在貴賓位、拿著應援棒，「這壓根兒就是去站台」。

文章說，「我在台灣駐點採訪過三個月，我非常清楚，台灣整天搞的那些極其無聊的競選活動，哪個名人到哪個場子，都是提前『勾兌』（有協調之意，但多指暗箱操作）好的，都有極強的政治色彩，這根本不是『隨便看看』那麼簡單。」

文章又稱，蔡康永的微博團隊在爭議爆發後直接清空了微博內容，壓根兒就是不想聽取大陸網民的意見，從中可以感受到一種「不服氣」「軟對抗」的情緒在裡面。且蔡康永這麼多年除了在大陸撈錢，從沒有在大是大非問題上鮮明地亮明過自己的立場。

文章稱，「台灣一些人非常幼稚，動不動就說，『我只是一個普通人，我不想關心政治』。對不起，這不過是自欺欺人之舉。任何一個有良知的中國人，在大是大非問題上都應該有自己鮮明的立場。」

文章強調，對於台灣名人、藝人、企業家等群體，在支持一個中國原則、反對台獨、支持兩岸統一等問題上，沒有任何模糊空間。在今天的大陸，這種迴避在原則問題上表態、一心只想賺大陸錢的精緻利己主義者，已經越來越沒有生存的空間。

文章稱，蔡康永在原則和底線問題上挑釁大陸網友，「我們是不可能原諒蔡康永的」。大陸網友與企業的反制不是民粹，而是用自己的行動捍衛一個中國原則，也是發出一個訊號：根本沒有騎牆（態度模稜兩可）的可能。

文章還說，對於那些不敢在原則問題上答題的「騎牆派」，對於那些明裡暗裡與台獨分子保持千絲萬縷聯繫的兩面派，「我們肯定要與他們鬥爭到底」。

蔡康永 新華社 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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