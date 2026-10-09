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陸客十一狂湧金門！8596人持旅遊簽入境 小三通單周近4萬人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
大陸「十一」黃金周假期落幕，金門再度成為福建沿海居民跨境旅遊的熱門目的地，根據官方統計，十一長假期間，持旅遊簽證來金的大陸旅客約8596人次，小三通整體雙向客運量則達3萬9528人次。圖／縣府提供
大陸「十一」黃金周假期落幕，金門再度成為福建沿海居民跨境旅遊的熱門目的地，根據官方統計，十一長假期間，持旅遊簽證來金的大陸旅客約8596人次，小三通整體雙向客運量則達3萬9528人次。圖／縣府提供

大陸「十一」黃金周假期落幕，金門再度成為福建沿海居民跨境旅遊的熱門目的地。隨著金廈泉小三通航線運能擴增、通關流程持續優化，這波陸客旅遊潮雖不像過去集中式爆量，卻呈現「散客化、短天數、深度消費」的新型態，許多旅客搭船來金，展開一趟大小金門「跳島微度假」。

金門縣府觀光處表示，十一長假期間，持旅遊簽證（入金證）來金的大陸旅客約8596人次，小三通整體雙向客運量則達3萬9528人次。若從假期人流觀察，旅遊簽陸客前三天就超過5000人次，水頭碼頭從首班船抵達後即出現入境高峰，隨後人潮逐步轉為返程，呈現明顯的「前高後低」脈衝式旅遊潮。

值得注意的是，這波陸客來金模式已悄悄改變，縣府觀光處指出，持旅遊簽入境的陸客中，自由行比例超過95%，傳統大型團客明顯減少，取而代之的是家庭親子、青年結伴及一日遊、二天一夜等輕旅行，旅客不再只是「到此一遊」，而是把金門當成鄰近福建的短程度假目的地。

旅遊消費場域也隨之擴散，過去陸客來金消費較集中在特產店，如今人潮一路延伸到后浦老街、沙美摩洛哥、山后民俗文化村及各大商圈，伴手禮、手搖飲、民宿及微型電動車租賃等業者同步受惠，顯示陸客旅遊型態正從「團客採購」轉向「自由行、在地化消費」。

從全年小三通人流來看，2026年復甦力道也相當明顯，今年上半年廈門、泉州往返金門的小三通客流已達108萬人次，截至9月底突破167萬人次，全年有望接近去年約180萬人次水準。常態客流結構中，台籍商務及中轉旅客約占78.82%，陸港澳籍約20.06%，外籍旅客約1.12%；但每逢「十一」等長假，純觀光型陸客比重便明顯攀升。

縣府觀光處表示，今年十一黃金周陸客人潮雖未如過往集中爆量，但截至10月7日，持旅遊簽來金的陸客已超過15萬人次，與去年同期大致相當，部分假期尖峰日的單日入境量也與去年相去不遠。

面對假期集中旅遊人潮，縣府與CIQS單位提前部署，除強化水頭碼頭通關接待，也針對熱門景點接駁、租賃車輛及旅遊動線進行人流疏導與行前宣導。縣府認為，十一黃金周再次凸顯小三通對兩岸文旅交流的「磁吸效應」，而陸客旅遊模式從大型團客轉向自由行，也讓金門觀光產業迎來新的消費商機。

大陸「十一」黃金周假期落幕，金門縣府觀光處今天表示，十一長假期間，持旅遊簽證來金的大陸旅客約8596人次，小三通整體雙向客運量則達3萬9528人次，若從假期人流觀察，旅遊簽陸客前3天就超過5000人次。圖／縣府提供
大陸「十一」黃金周假期落幕，金門縣府觀光處今天表示，十一長假期間，持旅遊簽證來金的大陸旅客約8596人次，小三通整體雙向客運量則達3萬9528人次，若從假期人流觀察，旅遊簽陸客前3天就超過5000人次。圖／縣府提供

金門 小三通 陸客

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