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「數額特別巨大」新疆前副主席陳偉俊受賄案 檢方已提起公訴

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
新疆維吾爾自治區前常務副主席陳偉俊去年11月底在任上落馬，陸媒9日報導，大陸檢方近日已將本案提起公訴。（圖／取自溫州醫科大學網站）
新疆維吾爾自治區前常務副主席陳偉俊去年11月底在任上落馬，陸媒9日報導，大陸檢方近日已將本案提起公訴。（圖／取自溫州醫科大學網站）

大陸新疆維吾爾自治區前常務副主席陳偉俊去年11月底在任上落馬，陸媒9日報導，大陸最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對陳偉俊作出逮捕決定，並指定由安徽省滁州市人民檢察院審查起訴，本案近日已提起公訴。陳偉俊被控在浙江、新疆任職期間，非法收受他人財物，「數額特別巨大」。

現年60歲的陳偉俊為浙江寧海人，長期在浙江為官。2021年5月，陳偉俊自浙江省委常委、溫州市委書記，轉任新疆維吾爾自治區黨委常委，同年6月兼任自治區政府常務副主席、黨組副書記。陳偉俊於2025年11月30日官宣被查，同年12月被免去副主席和人大代表職務，今年6月遭「雙開」。

大陸最高檢機關報「檢察日報」9日報導，陳偉俊涉嫌受賄一案日前由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高檢依法以涉嫌受賄罪對陳偉俊作出逮捕決定，並指定由安徽省滁州市人民檢察院審查起訴。近日，滁州市人民檢察院已向滁州市中級人民法院提起公訴。

據報導，檢察機關起訴指控陳偉俊利用擔任浙江省奉化市委副書記、市長，寧波市委常委、鄞州區委書記，湖州市委副書記、市長，湖州市委書記，浙江省副省長、溫州市委書記，浙江省委常委、溫州市委書記，新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區政府副主席等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，「數額特別巨大」，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

大陸中央紀委國家監委網站6月通報，陳偉俊嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。通報指，陳偉俊喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益。

通報又指，陳偉俊縱容、默許親屬利用其職務上的影響謀取私利，違規收受禮品、禮金、消費卡，違規借用管理和服務對象錢款，違規從事營利性活動，由他人支付應當由本人支付的費用；毫無紀法觀念，貪婪無度，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目用地、稅費減免、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報表示，陳偉俊嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

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