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美國指香港打擊販運人口未達標 港府反駁

中央社／ 香港9日電

對於美國發表報告，指香港在打擊販運人口方面未達標，香港當局表達不滿，並少有地以強烈口吻反擊美國，形容這是「政治抹黑鬧劇」。

據報導，美國國務院剛發表「2026年美國販運人口報告」，指香港未能完全達到消除販運人口的最低標準，且未作出顯著努力，因此將其由前一年的第二級別監察名單降級至第三級別。

港府今天凌晨發表聲明，指報告涉及香港部分，是毫無事實根據的評論及抹黑，予以嚴厲譴責。

港府發言人說：「該報告將香港評為第三級別是完全毫無根據，顯示其蓄意抹黑香港的良好聲譽。在香港，販運人口從來不是普遍存在的問題，亦沒有任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。」

發言人又說：「該報告年復年捏造不實指控，惡意批評我們打擊販運人口的決心和識別審核的質素，有關做法完全暴露其本質─一場徹頭徹尾旨在誤導國際社會的政治抹黑鬧劇。」

港府 香港 人口

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