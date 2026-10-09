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昔因砍樹遭究責 廣州前書記張碩輔落馬

中央社／ 香港9日電
前廣州市委書記張碩輔。圖／取自廣州市政協
前廣州市委書記張碩輔。圖／取自廣州市政協

中國官方昨天通報，廣東省人大常委會黨組成員、副主任張碩輔涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查；明報今天報導，張碩輔在中國「十一」國慶前夕已被帶走，延至國慶後對外通報。

報導表示，廣東省人大常委會會議9月29日閉幕，官媒當時報導，省人大常委會副主任葉貞琴主持會議，副主任黃寧生、肖亞非、劉雅紅、譚玲出席會議，這顯示張碩輔缺席。

報導同時透露，昨天下午，廣東省人大常委會召開黨組擴大會議，表態擁護查處張碩輔，強調要「嚴格執行重大事項請示報告等制度」，這暗示張碩輔涉及「重大事項未請示報告」等嚴重問題。

據介紹，張碩輔曾任中共廣州市委書記，一度被視為政治明星，但因大規模砍伐廣州榕樹而仕途受挫。

過去10多年，廣州有4名市委書記落馬或非正常死亡，包括萬慶良、任學鋒、張碩輔及郭永航。

此外，張碩輔是湖南長沙人，過去兩年，連同他已有大批湖南籍高官落馬，包括前國家金監總局副局長周亮、前山西省長金湘軍、前湖南書記許達哲、前湖北書記蔣超良、前重慶市長胡衡華、前浙江書記易煉紅、前國家發改委副主任徐憲平等。

2021年12月，張碩輔與廣州市長溫國輝突然同時被免職，原因是廣州展開「道路綠化品質提升」、「城市公園改造提升」等工程，砍伐3000多株老榕樹，大種鳳凰木，引發北京中央震怒。

由廣東省紀委成立的問責調查組其後通報，此舉破壞城市自然生態環境和歷史文化風貌，傷害人民群眾對城市的美好記憶和深厚感情，是典型的破壞性「建設」行為，造成了重大負面影響和不可挽回的損失，對10名領導幹部嚴肅問責。

廣州 國慶 廣東

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