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陸委會115年國慶晚宴 邱垂正：致力維持台海和平穩定現狀

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會8日晚間舉辦115年國慶晚宴。圖／陸委會提供
陸委會8日晚間舉辦115年國慶晚宴。圖／陸委會提供

陸委會8日晚間舉辦115年國慶晚宴，陸委會主委邱垂正致詞表示，中共長期對台進行複合性施壓，企圖改變台海現狀，對區域及國際秩序構成日益嚴峻的挑戰。政府將持續堅守國家主權與民主、自由、法治的生活方式，致力維持台海和平穩定現狀。

陸委會8日發布新聞稿表示，當晚舉辦國慶晚宴，邀請來自港澳的台商台鄉社團首長、留台港澳學生、在台港澳團體及各界重要人士等逾300位賓客，一同慶賀中華民國第115個生日。出席人數較去年近300人略增。

邱垂正強調，台灣一直是台海和平穩定現狀的守護者，然而中共長期對台進行軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰及認知戰等複合性施壓，企圖改變台海現狀，對區域及國際秩序構成日益嚴峻的挑戰。

邱垂正指出，台灣在地緣政治、經濟與科技實力、自由民主價值上，具有獨特的戰略重要性，是維持全球繁榮與穩定的重要基石。政府將持續堅守國家主權與民主、自由、法治的生活方式，致力維持台海和平穩定現狀。

邱垂正還談及，台港、台澳經貿及人員往來互動頻密。2025年台灣是香港的第二大貿易夥伴，香港是台灣的第五大貿易夥伴，台港貿易額超過718億美元，創近29年來新高。台港航線長年穩坐全球最繁忙航線首位，2025年港澳旅客來台約131萬人次，高居我外來旅客第2位。

邱垂正指出，已有成千上萬的港澳朋友們，懷抱著對自由、民主及多元價值的嚮往，到台灣就學、就業、居留、定居；他們在各個領域自在地綻放、發揮專長，為台灣注入了嶄新的活力與能量。政府將持續努力，協助更多愛好自由民主的港澳朋友來台發展，在台安居樂業、安身立命。

現場照片顯示，包括邱垂正、陸委會三名副主委梁文傑、沈有忠、李麗珍，以及策進會董事長賴秀如、陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水等官員均出席晚宴。

陸委會8日晚間舉辦115年國慶晚宴。圖／陸委會提供
陸委會8日晚間舉辦115年國慶晚宴。圖／陸委會提供

國慶 台海 邱垂正

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