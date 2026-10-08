影／港人工作室遭潑漆…陸委會釋出紀錄片 強調「跨境鎮壓真實存在」

在台港人、反送中運動者湯偉雄（外號赴湯）的泰拳工作室去年以來二度被潑紅漆，陸委會於8日釋出紀錄短片，由湯偉雄親自分享遭受跨境鎮壓的心路歷程。針對陸委會近日頻繁表達對類似性質案件被害者的支持，陸委會副主委梁文傑8日強調，希望能對外傳遞「跨境鎮壓是真實存在」的訊息，而且「不能夠像有些人用嘲諷的方式，說是你的幻想或把自己看得很重要，這都讓受害者感到更恐慌」。

梁文傑8日下午主持召開陸委會例行記者會，他首先介紹一部由陸委會製作，以湯偉雄為主角的跨境鎮壓紀錄短片，陸委會主委邱垂正亦參與拍攝。

他指出，在2019年香港反送中運動中，湯偉雄夫婦是首批被控訴暴動罪的抗爭者，後來他們選擇離開香港來到台灣，在台北士林開設泰拳工作室，希望透過教學重新展開人生。但工作室在2025年底至2026年初連續遭到惡意潑灑紅漆，企圖恐嚇湯偉雄和所有在台港人。

梁文傑表示，當時陸委會迅速將本案定調為跨國鎮壓，嫌犯就是從香港過來、迅速逃走。在陸委會的關懷和跨部會協調機制的幫助下，湯偉雄堅決不向惡勢力低頭，全館再次在士林開業。他也獲聘為台北市警察局士林分局的戰技總教官。他說，感謝湯偉雄願意現身說法，跟國人分享遭受跨境鎮壓的心路歷程。

無獨有偶，陸委會臉書7日也釋出梁文傑接待了5月底在卡米地喜劇俱樂部遭潑灑穢物進行恐嚇威脅的相聲演員黃逸豪，對他表達政府關懷，並瞭解其近況及有無需政府協助之處。

針對陸委會近期頻繁會晤遭跨境鎮壓的當事人，意在傳遞怎樣的訊號？梁文傑首先提到，最近一周，連續好幾件跟跨境鎮壓相關的案件，包括矢板明夫案、卡米地案、立委沈伯洋案，以及美國FBI在調查賴總統的兒子被跟監。

梁文傑說，「我們要傳達的訊息是，跨境鎮壓這件事情是真實存在，我們不能讓這些受害者孤單。而且最重要的事情，我們不能夠像有些人用一些嘲諷的方式，說這個事情好像是你自己的幻想，還是把自己看得很重要，這些都助長了對方的氣焰，讓受害者感到更恐慌。」