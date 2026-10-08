中日關係連月陷低谷…日外務省抗議直呼首相姓名 陸外交部冷回這句

中國大陸與日本連月以來關係陷入低谷，先前大陸外交部發言人郭嘉昆在記者會直呼日相高市早苗姓名、未加頭銜，7日日本外務省發言人北村俊博在記者會上透露，日本已向中方提出交涉；8日的大陸外交部記者會上，另一位發言人毛寧被法新社記者問及此事時僅回應，「中方已經多次闡明對當前中日關係的立場」。

郭嘉昆在大陸外交部9月30日的記者會上批評高市政府時，沒有使用「日本首相」頭銜，直接稱其為「高市早苗」。北村俊博表示，「即使立場不同，對一國領導人表示尊重在國際禮儀上是理所當然的。」但對於與陸方具體交涉內容，他以「這是外交上的溝通」為由未予說明。

港媒《星島日報》日前曾指，大陸外交部向來字斟句酌，因此這並非口誤。該部網站裡的文字實錄也仍保持用語，未加入高市頭銜，但為何發生變化，陸方沒有解釋。

星島專文也回顧，去年10月高市早苗剛上台時，陸方稱她為「日本首相」；1個月後高市早苗拋出「台灣有事」論，中方改以「日本執政當局」、「日本現職領導人」稱呼；近期高市在紐約聯大呼籲刪除《聯合國憲章》中的「敵國條款」，大陸外交部發言人9月23日以「日本現政權」稱呼，批評「日本現政權已成為威脅地區和平穩定突出因素」，「如今連頭銜都省了，只剩一個光禿禿的名字。」

該專文也對比，前日相小泉純一郎在2001至2006年任內連續6年參拜靖國神社，當時大陸外交部回應時仍稱他為「日本首相」或「小泉首相」。