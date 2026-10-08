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香港國安處拘捕兩人涉煽動罪 首次定罪恐被判處監禁7年
香港警務處國家安全處近日拘捕了兩人，指他們涉嫌觸犯國安法律的意圖煽動罪。
國安處今天公布，國安處人員6日拘捕了一男一女，他們涉嫌違反維護國家安全條例；被捕男子為保險經紀，涉嫌在不同社交平台發布煽動他人對特區憲制秩序憎恨的帖文，並藉此銷售保險產品圖利。
兩人已獲准保釋候查。
據公布，兩人涉嫌干犯「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」，屬於嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁7年。
目前香港涉及國安罪行的法律有港區國安法及維護國安條例（基本法23條），前者於2020年中實施，後者於2024年實施。
今年6月，在港區國安法實施6年之際，中國國家安全部公開披露，截至今年4月初，香港共有394人涉嫌危害國家安全被捕，其中208人被檢控、180人被定罪，包括壹傳媒集團創辦人黎智英。
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