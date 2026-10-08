快訊

殺3人才能判死？憲法法庭未解釋 冷回：不服判決應循程序救濟

中職／離開台鋼？韓籍啦啦隊Mingo跳「辭職舞」 網：時機很敏感

川湖連吞3根跌停！分析師揭M頭「一千零一招」：台股恐從大多頭跌成大空頭

聽新聞
0:00 / 0:00

香港國安處拘捕兩人涉煽動罪 首次定罪恐被判處監禁7年

中央社／ 香港8日電

香港警務處國家安全處近日拘捕了兩人，指他們涉嫌觸犯國安法律的意圖煽動罪。

國安處今天公布，國安處人員6日拘捕了一男一女，他們涉嫌違反維護國家安全條例；被捕男子為保險經紀，涉嫌在不同社交平台發布煽動他人對特區憲制秩序憎恨的帖文，並藉此銷售保險產品圖利。

兩人已獲准保釋候查。

據公布，兩人涉嫌干犯「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」，屬於嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁7年。

目前香港涉及國安罪行的法律有港區國安法及維護國安條例（基本法23條），前者於2020年中實施，後者於2024年實施。

今年6月，在港區國安法實施6年之際，中國國家安全部公開披露，截至今年4月初，香港共有394人涉嫌危害國家安全被捕，其中208人被檢控、180人被定罪，包括壹傳媒集團創辦人黎智英。

國安 香港 國安法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

煽動顛覆國家政權罪判7年3月 前港支聯會副主席鄒幸彤提上訴

香港出現「撞車碰瓷黨」 約9個月已669起疑案

港警大規模掃黑 並破獲歷來最大宗依托咪酯毒品案

涉虐21娃華裔夫婦拒認罪 檢：資產數億+3國護照恐潛逃

相關新聞

陸強化對台海上施壓 學者：中共採「留島不留海」策略

大陸近年持續強化對台海上施壓，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤8日表示，今年以來，中共對台海上施壓已逐漸從以海軍為主的軍事灰區行動，轉向以海警等執法力量擴張管轄權。他指出，中共目前對台灣周邊及南海主權爭議島礁海域採取「留島不留海」策略，在不引起軍事衝突的情況下，逐步壓縮相關島嶼周邊海域。

呂芳上赴北京談兩蔣日記：蔣經國奉父命撰寫 內容較正經八百

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席中國歷史研究院講座，介紹台北近年來台灣史資料出版與研究，並以《蔣經國日記》為出發點，講述當年兩岸與中美關係，以及台灣解嚴前後的政治變遷。他指出，蔣經國日記因奉蔣介石之命撰寫，內容更為正式，但兩蔣日記仍是理解民國政治、軍事及社會變遷的重要史料，值得持續研究與發掘。

法國總統外交政策顧問9日訪中 會晤王毅舉行中法戰略對話

中國外交部發言人毛寧今天宣布，法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）9日至13日將訪問中國，並與中國外...

外艦跟監遵義艦 先「趴窩」半小時 解放軍：射程內能消滅

中媒報導，055型萬噸級驅逐艦遵義艦入列以來，多次與外軍艦機「纏鬥」，曾有外軍艦艇跟監遵義艦期間，突然自己先「趴窩」了。遵義艦官兵張俊回憶，「動力電力全部熄火」，雷達停止發波、航行燈也熄滅，持續近半小時。他並稱，「只要在我的導彈射程之內，我肯定能消滅你！」報導稱，自入列以來，遵義艦始終將深海反潛作為重點攻關對象。

印尼半年內將接收陸殲10戰機 海外第3個使用國

印尼於去年十月確認採購四十二架大陸製造的殲—10CE戰鬥機，近日傳出將在六個月後抵達印尼，印尼軍方高層表示「等著就行」。這也將讓印尼成為繼巴基斯坦和烏茲別克後，第三個操作這款陸製戰機的海外國家。

蔡康永現身沈伯洋造勢現場…共軍官媒不點名警告「早晚付出代價」

知名主持人蔡康永四日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，隨後遭大陸合作品牌火速切割。共軍宣傳平台「鈞正平」六日晚間罕見不點名發文稱，某些人「一邊賺著大陸紅利，一邊與『台獨』眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。