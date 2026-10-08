快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

歐中貿易談判前 歐盟要求中國限縮油電混合車輸歐遭拒

中央社／ 台北8日電

歐盟與中國官員今天起在北京展開2天的貿易談判，受到矚目。英媒引述知情外交人士透露，歐方先前曾提議中方限制油電混合車向歐盟出口，將市占率從逾1/3大減到約15%，否則將被加徵報復性關稅，但遭中方拒絕。

金融時報報導，這名外交人士還提到，在中方拒絕上述提議下，歐方轉而討論另一項臨時性措施，係允許中國向歐盟出口有限數量的油電混合車，超額的數量就需加徵高額附加關稅。

這名人士說，歐方希望與中方私下商定一個雙方都能接受的配額，避免採取報復措施。而如果無法解決中國油電混合車輸歐數量的問題，這次在北京的會談就將宣告失敗。

綜合外媒報導，歐盟貿易執委塞夫柯維奇（MarosSefcovic）預定今天抵達北京，將與中國官員展開為期2天、涉及關鍵貿易領域的談判。

在此之前，中共官媒央視旗下自媒體「玉淵譚天」7日深夜針對法國、德國向日前歐委會提交文件，要求歐盟強化貿易防禦措施，增加多項保護主義新工具發表文章聲稱，中方對歐盟舉動的態度很清楚，如歐方執意推出相關歧視性措施，中方必將堅決予以回應，捍衛中國產業合法權益。

這篇代表中國官方放話意味濃厚的文章還說，中方可在世界貿易組織（WTO）架構下，與可能受影響的第三方協調立場，共同研究因應措施；也可透過反歧視調查、產業鏈供應鏈安全調查、境外補貼影響調查等措施進行反制。

歐盟 貿易談判 中方

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歐中貿易談判前夕 中國官媒稱若歐盟推限制措施有工具反制

為削減對中貿易逆差 彭博：歐盟擬限制陸製油電車進口

歐中貿易談判將登場 分析：若未達預期可能陷入局部衝突

歐盟經貿戰略「打美防中」

相關新聞

陸強化對台海上施壓 學者：中共採「留島不留海」策略

大陸近年持續強化對台海上施壓，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤8日表示，今年以來，中共對台海上施壓已逐漸從以海軍為主的軍事灰區行動，轉向以海警等執法力量擴張管轄權。他指出，中共目前對台灣周邊及南海主權爭議島礁海域採取「留島不留海」策略，在不引起軍事衝突的情況下，逐步壓縮相關島嶼周邊海域。

外艦跟監遵義艦 先「趴窩」半小時 解放軍：射程內能消滅

中媒報導，055型萬噸級驅逐艦遵義艦入列以來，多次與外軍艦機「纏鬥」，曾有外軍艦艇跟監遵義艦期間，突然自己先「趴窩」了。遵義艦官兵張俊回憶，「動力電力全部熄火」，雷達停止發波、航行燈也熄滅，持續近半小時。他並稱，「只要在我的導彈射程之內，我肯定能消滅你！」報導稱，自入列以來，遵義艦始終將深海反潛作為重點攻關對象。

印尼半年內將接收陸殲10戰機 海外第3個使用國

印尼於去年十月確認採購四十二架大陸製造的殲—10CE戰鬥機，近日傳出將在六個月後抵達印尼，印尼軍方高層表示「等著就行」。這也將讓印尼成為繼巴基斯坦和烏茲別克後，第三個操作這款陸製戰機的海外國家。

蔡康永現身沈伯洋造勢現場…共軍官媒不點名警告「早晚付出代價」

知名主持人蔡康永四日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，隨後遭大陸合作品牌火速切割。共軍宣傳平台「鈞正平」六日晚間罕見不點名發文稱，某些人「一邊賺著大陸紅利，一邊與『台獨』眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。

路透爆料：陸擬推人參選世衛祕書長 填補美退出後影響力空窗

路透六日獨家報導，四名外交官和一名知情人士表示，中國大陸計畫在最後階段提出世界衛生組織祕書長候選人，讓中方有機會在美國退出世衛組織後擴大影響力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。