歐中貿易談判前 歐盟要求中國限縮油電混合車輸歐遭拒

歐盟與中國官員今天起在北京展開2天的貿易談判，受到矚目。英媒引述知情外交人士透露，歐方先前曾提議中方限制油電混合車向歐盟出口，將市占率從逾1/3大減到約15%，否則將被加徵報復性關稅，但遭中方拒絕。

金融時報報導，這名外交人士還提到，在中方拒絕上述提議下，歐方轉而討論另一項臨時性措施，係允許中國向歐盟出口有限數量的油電混合車，超額的數量就需加徵高額附加關稅。

這名人士說，歐方希望與中方私下商定一個雙方都能接受的配額，避免採取報復措施。而如果無法解決中國油電混合車輸歐數量的問題，這次在北京的會談就將宣告失敗。

綜合外媒報導，歐盟貿易執委塞夫柯維奇（MarosSefcovic）預定今天抵達北京，將與中國官員展開為期2天、涉及關鍵貿易領域的談判。

在此之前，中共官媒央視旗下自媒體「玉淵譚天」7日深夜針對法國、德國向日前歐委會提交文件，要求歐盟強化貿易防禦措施，增加多項保護主義新工具發表文章聲稱，中方對歐盟舉動的態度很清楚，如歐方執意推出相關歧視性措施，中方必將堅決予以回應，捍衛中國產業合法權益。

這篇代表中國官方放話意味濃厚的文章還說，中方可在世界貿易組織（WTO）架構下，與可能受影響的第三方協調立場，共同研究因應措施；也可透過反歧視調查、產業鏈供應鏈安全調查、境外補貼影響調查等措施進行反制。