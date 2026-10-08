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印尼半年內將接收陸殲10戰機 海外第3個使用國

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
印尼成為繼巴基斯坦和烏茲別克後，第三個操作殲—10CE戰鬥機的海外國家。中新社
印尼成為繼巴基斯坦和烏茲別克後，第三個操作殲—10CE戰鬥機的海外國家。中新社

印尼於去年十月確認採購四十二架大陸製造的殲—10CE戰鬥機，近日傳出將在六個月後抵達印尼，印尼軍方高層表示「等著就行」。這也將讓印尼成為繼巴基斯坦烏茲別克後，第三個操作這款陸製戰機的海外國家。

殲—10CE是殲—10C的出口型，因價格較西方戰鬥機較低，加上供應安排較具彈性，吸引一些希望推動空軍機隊現代化的買家。印尼「共和報」六日引述消息報導，殲—10CE預計將在六個月後抵達印尼，不過，首批抵達的數量仍不清楚。印尼空軍參謀長哈喬諾五日對這項消息表示，「等著就行」，並呼籲民眾保持耐心。

印尼國會第一委員會成員拉克索諾對印尼國防部採購殲—10的舉措表示支持。他認為，這有助於強化印尼的國防能力。他也認為，目前西方國家與中國製造的國防裝備，在品質上已經相當。

環球時報昨引述大陸軍事專家張軍社說法指出，殲—10CE戰機在去年五月印巴空戰中展現了其作戰能力，引起了國際社會的廣泛關注。殲—10CE的一大亮點是其超視距空戰能力，尤其是在搭配霹靂—15系列空對空飛彈。張軍社也指出，殲-10CE性價比很高，比同等性能的西方戰機價格更低。

繼巴基斯坦後，烏茲別克空軍此前已正式接裝殲—10CE。烏茲別克國家電視台今年八月播出的畫面顯示，至少有六架這款戰機參加一場儀式，證實烏茲別克成為第二個操作這款戰鬥機的海外國家。據報導，烏茲別克已採購廿四架殲—10CE，不過具體數量及合約金額等細節均未公開。

除了巴基斯坦、烏茲別克與印尼外，今年八月孟加拉傳出已提交採購廿架殲—10CE的提案草案，預估採購金額約廿二億美元，正等待孟加拉財政部及武裝部隊部門最終批准。此外，上周亞塞拜然國際防務展展出了一架全尺寸殲—10CE模型，繪有亞塞拜然空軍塗裝與該國總統簽名，也受到不少關注。

另，九月廿九日共軍宣布與寮國合作的兩軍「班根機場聯合保障和訓練中心」以及中寮友誼航空學院正式掛牌運行，成為共軍第三個海外基地，也有大陸軍事博主認為未來寮國或將以「半買半送」方式獲得二手的殲—10B/C戰機。

印尼 戰機 巴基斯坦 烏茲別克 空軍

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