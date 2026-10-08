9月增加74萬盎司 陸增持黃金創3年新高

大陸央行九月繼續增持黃金，單月增持規模七十四萬盎司，創下近三年來新高。與此同時，大陸外匯儲備規模九月有所下降。

大陸央行（中國人民銀行）昨日公布數據顯示，截至九月底大陸黃金儲備為七七四七萬盎司（約為二四○九點六噸），較八月底的七六七三萬盎司增加七十四萬盎司（約為廿三噸），增持量不僅高於八月的六十五萬盎司，也是二○二三年十月以來增持量最大的一次。

中國央行本輪增持黃金始於二○二四年十一月，截至今年九月底，已連續廿三個月增加黃金儲備。據路透社報導指出，截至九月底，中國大陸黃金儲備價值為三二三五億兩○○○萬美元，低於八月底的三五○○億八○○○萬美元。黃金價格九月累計下跌超過百分之六。

與此同時，大陸外匯儲備規模九月有所下降。大陸國家外匯管理局昨公布數據顯示，截至九月底，大陸外匯儲備為三兆四○○二億五一○○萬美元，較八月底減少三八○億七四○○萬美元，降幅為百分之一點一一。

大陸國家外匯管理局指出，九月受全球宏觀經濟環境、主要經濟體貨幣政策等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致當月外匯儲備規模下降。

官方指，大陸經濟運行總體平穩、動能向新、結構向優，高質量發展取得新成效，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

世界黃金協會認為，在當前地緣政治不確定性日益上升的背景下，大陸央行繼續增持黃金，有助於實現外匯儲備資產組合的多元化，增強外匯儲備的「韌性」。