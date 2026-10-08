蔡康永現身沈伯洋造勢現場...共軍官媒不點名警告「早晚付出代價」

知名主持人蔡康永四日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，隨後遭大陸合作品牌火速切割。共軍宣傳平台「鈞正平」六日晚間罕見不點名發文稱，某些人「一邊賺著大陸紅利，一邊與『台獨』眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。

沈伯洋曾被大陸國台辦列入「台獨頑固份子清單」，蔡康永現身沈伯洋造勢活動一事，在大陸網路掀起兩極的討論。不過，由中共解放軍新聞傳播中心主管的新媒體「鈞正平」，六日晚間以「在『台獨』這個大是大非問題上，不存在任何模糊空間」為題發文稱，近期一位台灣公眾人物因給「『台獨』頑固份子沈伯洋站台」，受到輿論強烈批評。面對質疑，「島內外一些人卻以『不要過多解讀』來進行搪塞」，當事人至今也未作出清晰明確回應。

文章提到，「不是所有事情都有模糊空間」，並指「『台獨勢力』是中國人民的死敵，『台獨份子』是民族的敗類」。文章接著指，這是個大是大非的問題，沒有任何模糊空間，不容任何人騎牆搖擺、見風使舵。文末稱，「某些人」妄圖用話術混淆是非，一邊賺著大陸紅利，一邊與「台獨」眉來眼去，早晚會把自己焊在歷史的恥辱柱上，付出難以承受的代價。

此外，藝人吳奇隆日前在北京天安門廣場手持中共五星旗慶祝大陸十一「國慶」，引發兩岸輿論關注。原定為中華職棒富邦悍將開球的活動隨後取消。吳奇隆六日在社群平台發布遊覽北京天壇的影片，有網友留言「想來賺錢就好好的堅持住這個立場」，他親自回覆，「不賺錢也是這個立場」。