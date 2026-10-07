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港警大規模掃黑 並破獲歷來最大宗依托咪酯毒品案

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港警方7日宣布以「販運危險藥物」罪拘捕兩名男子，並檢獲共重約25公斤的懷疑依托咪酯粉末及大量包裝工具，總市值超過3,100萬港元，為警隊歷來最大宗同類型毒品檢獲的案件。圖／截自香港警察臉書直播
香港警方7日宣布以「販運危險藥物」罪拘捕兩名男子，並檢獲共重約25公斤的懷疑依托咪酯粉末及大量包裝工具，總市值超過3,100萬港元，為警隊歷來最大宗同類型毒品檢獲的案件。圖／截自香港警察臉書直播

港警察一連三日展開反黑行動，拘捕八十九人，起獲大批毒品，其中破獲歷來最大宗依托咪酯毒品案。

香港警方說過去三日在全香港展開反罪惡及反三合會行動，共拘捕八十九人人，包括五十六男三十三女，年齡最小十六歲，被捕者主要是非華裔，包括四十六名非華裔男子、二十九名非華裔女子，四名外籍或非華裔兒童。

在香港，法例中的三合會即是黑社會，今天香港的黑社會運毒販毒是主要營生，非華裔罪犯成為黑道新勢力。香港警方行動中檢獲大批毒品及違法物品，包括依托咪酯粉末、依托咪酯煙彈、冰毒、可卡因粉末、霹靂可卡因及草本大麻等。

香港警方今次動員超過二千一百人次，巡查及突擊搜查六十八處場所，搗破無牌酒吧及毒品儲存據點等。

香港警察毒品調查科說，行動中破獲歷來最大宗依托咪酯毒品案，檢獲約二十五公斤的懷疑依托咪酯粉末，市值超過三千一百萬港元。警方在星期二突擊搜查荔枝角一個工廈單位，搗破一個以物流公司辦公室作掩飾的毒品儲存倉，檢獲前述懷疑依托咪酯粉末及大量包裝工具，行動中拘捕一名四十七歲非華裔男子及一名懷疑是物流公司職員的香港本地男子。

香港警方毒品調查科行動組高級督察朱俊業說，萬聖節將至，不排除有人開始囤積相關毒品，並安排在節日期間供應給不同娛樂場所。估算行動中檢獲的粉末，可製成超過十二萬支依托咪酯煙彈，調查發現不法分子利用全新大型速遞公司包裝袋，將毒品偽裝成一般貨物，試圖掩人耳目。

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