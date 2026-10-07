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【重磅快評】大陸官方下場批蔡康永 兩岸失去了什麼？

聯合報／ 主筆室
知名主持人蔡康永（中）日前悄悄現身沈伯洋台北市競選總部成立會場，先是默默坐在地下，隨後工作人員幫他找到座位。聯合報系資料照
知名主持人蔡康永（中）日前悄悄現身沈伯洋台北市競選總部成立會場，先是默默坐在地下，隨後工作人員幫他找到座位。聯合報系資料照

蔡康永日前現身沈伯洋競總成立大會，引起軒然大波。不只遭大陸零跑汽車等合作品牌火速切割，擁有數千萬粉絲的微博帳號也一夕清空。昨晚代表解放軍的評論平台「鈞正平」也發出文章，不點名批判稱，某些人「一邊賺著大陸紅利，一邊與台獨眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。

前兩天是大陸民間的主動切割，如今是官方正式下場定調。蔡康永在大陸從一個集萬千寵愛於一身的文化網紅，瞬間跌落神壇，不免令人唏噓。

在鈞正平這一定調性質的官方評價發布後，就意味著蔡康永過去在大陸苦心經營與努力所建立的所有人脈、資源、聲名與形象，自此皆歸於零。這個曾經跟優雅談吐、生活情商、人生智慧、穿著風格，文學喜好相關的文化符號，恐將就此在大陸絕跡。

蔡康永過去所以能在大陸如此風靡，概略地說，他正是大陸社會缺位甚久、想要重新補課，從而模仿的一種小資情調的人物。那正是獨獨只能由蔡康永這樣出身的人物在兩岸之間扮演的特殊角色。

他並不是大陸吃到改革開放紅利而瞬間暴富，以至於只擅於粗暴地炫富的那一群新晉豪門，他代表的是某種既具家族教養、又因赴海外求學而能媒介西方審美與情趣的角色，這個角色既要能展示冷靜但狡黠的幽默，卻又富含人文關懷精神。

他在「康熙來了」的各式口說與身體的語言，在大陸正急欲向外探尋的新世紀初葉，隔著一片海峽紅進了大陸各角落。因緣際會地就在這樣一個時代，成了一種獨特的範式性的人物。

鈞正平不直接點名，其實就是顧忌著蔡康永在大陸強大的、甚至可能十分固著的粉絲群的情感與心理。但由具軍方背景的鈞正平出來說話，仍顯示了大陸決心將底線亮明。

沈伯洋正在塑造所謂的「洋流」，不管它是否只是一股人造的假洋流，民進黨由沈伯洋挑大樑競選北市長，它的意涵本就不是只為勝選而已，更有向兩年前北京將他列入「頑固台獨分子」、重慶對他立案調查，刻意進行一場針對性對沖的強烈報復含意。它意在凸顯，如果沈伯洋選上，就足以表明北京此舉不得台灣人心。

北京當局怎會不解民進黨當初作此提名的用意，鈞正平發文當然也就是在展示北京對台獨堅壁清野的決心。

大陸並非不曾對蔡康永網開一面。12年前太陽花反服貿運動，蔡康永出面力挺，還寫了一篇題為《誰動用了黑箱，誰就套上了魔戒》的文章；去年大罷免，蔡康永突然在投票前一天，在帳號推薦《壞蛋》、《笨蛋》及《被操控的笨蛋》三本書，被陸網友認為是在暗示反對大罷免的選民，都是被壞蛋操控的笨蛋。但蔡康永事後皆安然無恙。

這也說明大陸社會確實十分喜愛蔡康永所代表的那一知性而溫潤的文化風格，故而過去對岸也是較為寬容的方式去處理蔡康永所觸碰的禁忌；而如今為了一個沈伯洋，不只是大陸社會恐將從此失去了這樣一個獨特的文化符號，兩岸也失去藉由這樣的人物存在得以相互觀看與理解的可能，這畢竟是兩岸與大陸的一種損失。

由於各自社會的激進化與極端化，如今雙方明星、藝人與網紅都像在刀口下舔血，既無表態空間，也無不表態空間。不過，現在這個結局，蔡康永選擇沉默以對，或許這本就是他想要的。

蔡康永 大陸 兩岸

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