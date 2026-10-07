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俄總統助理帕特魯舍夫8日起訪陸 將與王毅會談

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
2023年2月，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（左），在莫斯科會晤俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫。新華社
2023年2月，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（左），在莫斯科會晤俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫。新華社

據大陸外交部網站，該部發言人7日下午宣布，俄羅斯總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）將於10月8日至13日訪問中國，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅將與其會談交流。

路透此前報導，帕特魯舍夫是俄羅斯總統普亭的盟友，曾於2008年至2024年擔任俄羅斯聯邦安全會議秘書長達16年。他也曾出任俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長，並參與制定克里姆林宮的國家安全戰略。2024年5月，普亭在政府改組中將他調任總統助理，負責監督造船事務；同年8月，帕特魯舍夫出任新成立的俄羅斯海事委員會主席。

路透指，俄羅斯海事委員會負責俄羅斯海上政策、軍事艦隊發展，以及維護俄羅斯在北極的利益。中俄近年也持續推進北極航道合作。

據大陸交通運輸部，今年8月27日，中俄總理定期會晤委員會北極航道合作分委會舉行第3次會議。大陸交通運輸部部長劉偉表示，希望雙方深化北極航道全方位、多層次、立體化合作，擴大航運規模、保障航行安全，持續提升北極航道競爭力。

據大陸外交部，王毅與帕特魯舍夫2023年曾至少3度公開會面。2月21日，2人在莫斯科舉行中俄戰略安全磋商機制雙方牽頭人會晤；7月24日，又在南非約翰尼斯堡會面；9月19日，兩人在莫斯科共同主持中俄第18輪戰略安全磋商，雙方圍繞深化兩國戰略協作等廣泛議題深入交換意見。

王毅 普亭 俄羅斯

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