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陸媒指遵義艦與外軍「多次纏鬥」 稱將深海反潛作為重點攻關

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸055型萬噸級驅逐艦遵義艦，舷號107。圖／取自環球網
大陸055型萬噸級驅逐艦遵義艦，舷號107。圖／取自環球網

央視軍事7日報導，055型萬噸級驅逐艦遵義艦入列以來，多次與外軍艦機「纏鬥」。遵義艦官兵張俊回憶，曾有外軍艦艇跟監遵義艦期間，突然「動力電力全部熄火」，雷達停止發波、航行燈也熄滅，持續近半小時。他並稱，「只要在我的導彈射程之內，我肯定能消滅你！」

報導指，遵義艦舷號107，作為海上新質力量的重要指揮節點、信息中心和移動堡壘，已深度融入航母編隊體系作戰，先後完成赴南太平洋開展遠海實戰化演練等多項任務，年均出海達200餘天。

張俊回憶，「我們跟外軍艦機纏鬥，鬥智鬥勇是很多的」。他表示，遵義艦曾多次遭遇外軍艦機抵近偵察、跟監。

他提到其中一次任務時稱，「我們在日常組織演訓活動，外軍的艦艇跟監我們遵義艦。我們在航行的過程中高速航行，對方在跟監我們，它也要高速航行。」

張俊說，「就在相持的時候，（突然）它的動力電力全部熄火了，雷達沒有發波了、航行燈也熄滅了，（持續）將近半個小時，但我們的裝備、我們的人員沒有任何問題。」

被問及每次遇到這種情況是否會緊張時，張俊回應，「我為什麼要緊張呢，我肯定是不緊張的，只要在我的導彈射程之內，我肯定能消滅你。」

他還稱，「對手的一舉一動都在我的視線範圍內，如果對手真的突然發難，我會有更猛的炮火、更短的時間、更高的命中度，我們能夠達到首組命中。」他表示，在體系支撐下，還有其他兵力可對相同目標或旁邊目標進行「對等反擊」。

報導提到，自入列以來，遵義艦始終將深海反潛作為重點攻關對象，總結形成某項搜潛戰法，並在去年海軍比武中運用該成果獲得第一名。

遵義艦官兵徐一介紹，反潛專業可能和其他專業有點區別，不像主炮和副炮一樣，「打出去看得見，當時就能知道成果」。他並稱，「只有（訓練）回到港上，收到潛艇痕跡進行對比後，我才知道它是潛艇。」

徐一說，「反潛主要的就是三個問題，我能探得到、我能防得下、我能攻得準，我們也在這些方面努力著。」

驅逐艦 央視 導彈 軍艦 實戰化

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