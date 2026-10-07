快訊

今晚接受TVBS趙少康與聯合報專訪 沈伯洋盼政見交鋒

秀證件吃Buffet只要888元！國際級五星度假酒店「最強萬聖節」 詭譎造景、怪奇饗宴秒殺底片

鄧紫棋傳紐約低調結婚！富三代男友Mark顯赫背景、「打人坐牢」黑歷史遭起底

南京大屠殺倖存者郭秀蘭辭世 登記在冊僅剩20人在世

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
9月3日，大陸民眾走進侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。中新社
9月3日，大陸民眾走進侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。中新社

據侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館消息，南京大屠殺倖存者郭秀蘭於7日上午10時左右在家中辭世，享年94歲。截至目前，登記在冊的在世南京大屠殺倖存者僅剩20位。

央視新聞報導，郭秀蘭出生於1932年10月8日。1937年日軍侵占南京時，她年僅5歲。

郭秀蘭生前回憶，有一天上午約9、10點鐘突然來了3個日本兵。巷子裡的人四處躲藏，父母帶著他們3個姊妹和百十個鄰居，一起躲在現張龍橋附近的防空洞裡。

她說小孩的哭聲引起日本兵的注意，他們循著聲音找到防空洞，站在洞口用機槍對洞內掃射。

郭秀蘭回憶，「大概過了半個小時，洞裡安靜下來，我趴在地上一動也不敢動。3個日本兵看沒有動靜了才走。這時候我才知道，我父母和小妹都被日軍打死了。小妹死在媽媽懷裡。爸爸把媽媽摟在懷裡。」

1937年12月，日軍攻陷南京後發生南京大屠殺。央視此前報導，2025年底登記在冊的南京大屠殺在世倖存者僅剩24位，平均年齡已達95歲。

另據新華社，2026年1月1日，95歲的潘巧英辭世，人數降至23人；隔日，96歲的徐德明辭世，降至22人；3月18日，101歲的關舜華辭世後，在世倖存者僅剩21人。此次郭秀蘭辭世後，登記在冊的在世倖存者減至20人。

南京大屠殺 紀念館 央視

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國喬治亞州鄉間千人派對爆槍擊！逾50槍釀2死35傷 槍手仍在逃

15歲懷孕、16歲結婚！日本「最年輕合法夫妻」中學一見鍾情

挨2毒針仍倖存 田納西州女囚恢復意識且能開口說話

七等生發表首篇短篇小說〈失業、撲克、炸魷魚〉

相關新聞

俄羅斯疑出現肺鼠疫感染死亡 陸外交部回應了

俄羅斯出現疑似肺鼠疫病例，美國總統川普表示願向俄方提供協助。大陸外交部發言人郭嘉昆6日被問到此事時僅表示，中俄雙方在包括鼠疫在內的傳染病防控領域，保持密切交流合作。

南京大屠殺倖存者郭秀蘭辭世 登記在冊僅剩20人在世

據侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館消息，南京大屠殺倖存者郭秀蘭於7日上午10時左右在家中辭世，享年94歲。截至目前，登記在冊的在世南京大屠殺倖存者僅剩20位。

緬甸電詐據點距雲南口岸不到200公尺 3個月關停7.5萬涉詐手機門號

央視揭露，位於緬甸木姐（Muse）的「天下財富娛樂廣場酒店」，距雲南瑞麗姐告邊境口岸直線距離不足200公尺，2024年春節期間整棟大樓已完全被電詐集團占據。大陸公安及工信部門隨後展開整治，僅3個月便關停木姐地區涉詐手機門號7.5萬個、寬頻帳號4,000多個，並清理近百個無線網路橋接器。

【重磅快評】被「鈞正平」打入黑牢 是蔡康永想要的結局？

在大陸擁有廣大粉絲的蔡康永日前現身沈伯洋競總成立大會，引起軒然大波。不只遭大陸零跑汽車等合作品牌火速切割，擁數千萬追蹤者的微博帳號也一夕清空。昨晚代表解放軍的評論平台「鈞正平」也發出文章，不點名批判稱，某些人「一邊賺著大陸紅利，一邊與台獨眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。

CNN：美中研議互訪核設施 計畫未來數月推動相關事宜

美國有線電視新聞網(CNN)6日引述多名消息人士報導，美國已與中國討論展開核設施互訪，並計畫在未來數月的會談中繼續推動相關事宜。

中國軍售…「等著就行」印尼軍方鬆口 首批殲10半年後抵達

中國外貿軍機外銷再傳重大突破。觀察者網引述印尼「共和報」報導，印尼空軍參謀長穆罕默德·托尼·哈喬諾受訪時，公開呼籲公眾對接收首批中國殲10戰機一事保持耐心，並微笑稱「等著就行」。報導援引消息來源指出，這款綽號「猛龍」的戰鬥機預計將在6個月內抵達印尼，即2027年4月左右，這也是印尼軍方高層近期再度釋放採購與交付殲10的明確訊號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。