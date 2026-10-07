快訊

高鐵無線電系統遭入侵釀多班列車急煞 2駭客遭訴主嫌男大生求刑2年

台股5萬點明明近在咫尺卻過不了？分析師曝原因在這裡

西班牙住房危機撼動政局！總理宣布提前大選拆彈

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸積極研議統一後治台方案 威脅若武統自主權將大縮水

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸福建廈門在面對金門岸邊設立的「一國兩制統一中國」標語。路透
大陸福建廈門在面對金門岸邊設立的「一國兩制統一中國」標語。路透

香港《南華早報》指出，2019年，中共中央總書記習近平成為首位公開要求研究統一後台灣治理具體方案的中國領導人後，過去7年來，大陸已有數家主要研究機構提出方案，有的已經定稿，有的接近完成。這些方案並非設定單一的固定模式，而是根據統一方式而定。若是和平統一，在「一國兩制」下，台灣將享有最大的自治權。

習近平2019年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出「探索『兩制』台灣方案」，並倡議在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的「民主協商」，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

近來，接連有兩岸相關人士提出對「兩制台灣方案」的建議。香港「一國兩制」研究院9月12日在北京舉行一場座談會，20多名與會學者就「兩制台灣方案」達成12點共識，包括：解放軍駐台、刑事追責台獨分子、推行愛國主義，以及盡快制定「台灣特別行政區基本法」等。

新黨副主席李勝峰9月22日接受福建《海峽導報》專訪時，進一步闡述該黨於2019年8月公布的「兩制台灣方案」，包括統一後將台灣對外防衛（國防）交給解放軍、落實「愛國者治台」等。

上海台灣研究所所長倪永杰9月27日在第9屆「國家統一與民族復興」智庫對話上則提出，「兩制台灣方案」可以是多項選擇題，按照不同的統一方式，設置高、中、低三套方案，供全體兩岸同胞來選擇。

號稱要「讀懂統一大勢」的微信公眾號《正當石》，則已刊登數篇據稱是來自台灣各界、關於「兩制台灣方案」建言的郵件；彰化師範大學副教授李其澤迄今就已發表3篇文章論述其觀點，包括「一國一主權、兩制兩法域」等概念。

《南華早報》6日報導，參與研究「兩制台灣方案」的學者表示，方案不應採單一、固定的模式，而應依統一如何達成，設計不同情境。若以和平方式統一，台灣在「一國兩制」架構下，將享有最大程度的自治；但若台灣走向法理獨立或兩岸爆發軍事衝突，未來的治理安排就將面臨「降級」，台灣可享有的自主權將大幅縮水，甚至可能直接被降為「台灣省」。

事實上，大陸網上近年已有部分自媒體呼籲統一後不設特別行政區、直接改設「台灣省」。理由包括：大陸各方面實力已遠超台灣，無需再通過「特別行政區」的優厚條件吸引台灣統一；台灣的面積和人口遠大於港澳，易形成割據，特別行政區模式恐「養虎為患」。

《南華早報》引述廈門大學台灣研究中心主任陳先才說法指出，台灣愈早跟大陸展開談判，就會有愈多談判籌碼。但考量當前兩岸關係，他認為，另一種可行的情境是透過政治、軍事及國際層面施壓，迫使台灣進入統一談判。他認為，其中一些措施近年其實已經付諸實行。未來若有需要，也不能排除封鎖台灣的可能。

統一 大陸 主權

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃齊元／「中」美加強關係 淡化中華民國

陸「十五五」2條軌道 劉孟俊：走向「蘇聯特色日本化」機率較高

CNN：美中研議互訪核設施

德國代表：西德當年若須棄民主接受專制 統一不會實現

相關新聞

緬甸電詐據點距雲南口岸不到200公尺 3個月關停7.5萬涉詐手機門號

央視揭露，位於緬甸木姐（Muse）的「天下財富娛樂廣場酒店」，距雲南瑞麗姐告邊境口岸直線距離不足200公尺，2024年春節期間整棟大樓已完全被電詐集團占據。大陸公安及工信部門隨後展開整治，僅3個月便關停木姐地區涉詐手機門號7.5萬個、寬頻帳號4,000多個，並清理近百個無線網路橋接器。

南京大屠殺倖存者郭秀蘭辭世 登記在冊僅剩20人在世

據侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館消息，南京大屠殺倖存者郭秀蘭於7日上午10時左右在家中辭世，享年94歲。截至目前，登記在冊的在世南京大屠殺倖存者僅剩20位。

蔡康永現身沈伯洋造勢 中共軍媒不點名批：早晚付出難以承受代價

知名主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，隨後遭大陸合作品牌火速切割。共軍宣傳平台「鈞正平」6日晚間不點名發文稱，某些人「一邊賺著大陸紅利，一邊與『台獨』眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。

大陸積極研議統一後治台方案 威脅若武統自主權將大縮水

香港《南華早報》指出，2019年，中共中央總書記習近平成為首位公開要求研究統一後台灣治理具體方案的中國領導人後，過去7年來，大陸已有數家主要研究機構提出方案，有的已經定稿，有的接近完成。這些方案並非設定單一的固定模式，而是根據統一方式而定。若是和平統一，在「一國兩制」下，台灣將享有最大的自治權。

春哥侃陸／中共啟動軍校改革 2所新學院揭作戰路線

中共軍隊再度走上重要關口，一來軍隊政治清查告一段落，但權力重組仍是懸案；二來明年中共建軍百年，要大慶大閱兵，就在這一關口，中共軍方趕在十一長假前啓動新一輪軍校改革。其中最受關注是組建兩所新學院，分別代表中共政法從嚴建軍、無人機人工智能作戰兩個重要方向……

中歐貿易談判…關鍵一役 歐盟官員赴北京進行協商

為處理中歐貿易失衡的疑慮，歐盟和中國大陸官員自6月以來持續談判。歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）將於10月8日至9日前往北京，進行為期兩天的關鍵談判。法國國際廣播電台（RFI）形容為「最後的談判」，一旦破裂，中歐貿易戰可能爆發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。