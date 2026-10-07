大陸積極研議統一後治台方案 威脅若武統自主權將大縮水

香港《南華早報》指出，2019年，中共中央總書記習近平成為首位公開要求研究統一後台灣治理具體方案的中國領導人後，過去7年來，大陸已有數家主要研究機構提出方案，有的已經定稿，有的接近完成。這些方案並非設定單一的固定模式，而是根據統一方式而定。若是和平統一，在「一國兩制」下，台灣將享有最大的自治權。

習近平2019年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出「探索『兩制』台灣方案」，並倡議在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的「民主協商」，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

近來，接連有兩岸相關人士提出對「兩制台灣方案」的建議。香港「一國兩制」研究院9月12日在北京舉行一場座談會，20多名與會學者就「兩制台灣方案」達成12點共識，包括：解放軍駐台、刑事追責台獨分子、推行愛國主義，以及盡快制定「台灣特別行政區基本法」等。

新黨副主席李勝峰9月22日接受福建《海峽導報》專訪時，進一步闡述該黨於2019年8月公布的「兩制台灣方案」，包括統一後將台灣對外防衛（國防）交給解放軍、落實「愛國者治台」等。

上海台灣研究所所長倪永杰9月27日在第9屆「國家統一與民族復興」智庫對話上則提出，「兩制台灣方案」可以是多項選擇題，按照不同的統一方式，設置高、中、低三套方案，供全體兩岸同胞來選擇。

號稱要「讀懂統一大勢」的微信公眾號《正當石》，則已刊登數篇據稱是來自台灣各界、關於「兩制台灣方案」建言的郵件；彰化師範大學副教授李其澤迄今就已發表3篇文章論述其觀點，包括「一國一主權、兩制兩法域」等概念。

《南華早報》6日報導，參與研究「兩制台灣方案」的學者表示，方案不應採單一、固定的模式，而應依統一如何達成，設計不同情境。若以和平方式統一，台灣在「一國兩制」架構下，將享有最大程度的自治；但若台灣走向法理獨立或兩岸爆發軍事衝突，未來的治理安排就將面臨「降級」，台灣可享有的自主權將大幅縮水，甚至可能直接被降為「台灣省」。

事實上，大陸網上近年已有部分自媒體呼籲統一後不設特別行政區、直接改設「台灣省」。理由包括：大陸各方面實力已遠超台灣，無需再通過「特別行政區」的優厚條件吸引台灣統一；台灣的面積和人口遠大於港澳，易形成割據，特別行政區模式恐「養虎為患」。

《南華早報》引述廈門大學台灣研究中心主任陳先才說法指出，台灣愈早跟大陸展開談判，就會有愈多談判籌碼。但考量當前兩岸關係，他認為，另一種可行的情境是透過政治、軍事及國際層面施壓，迫使台灣進入統一談判。他認為，其中一些措施近年其實已經付諸實行。未來若有需要，也不能排除封鎖台灣的可能。