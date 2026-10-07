快訊

搭虎航飛機關艙門滑行還傳LINE 惹怒鄰座遭檢舉女乘客判罰1萬

MLB／關鍵時刻靠山本由伸！7局狂飆10K助道奇退勇士系列賽聽牌

直播／稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡康永現身沈伯洋造勢 中共軍媒不點名批：早晚付出難以承受代價

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
知名主持人蔡康永（中）4日下午悄悄現身沈伯洋台北市競選總部成立會場，先是默默坐在地下，隨後工作人員幫他找到座位。聯合報系資料照
知名主持人蔡康永（中）4日下午悄悄現身沈伯洋台北市競選總部成立會場，先是默默坐在地下，隨後工作人員幫他找到座位。聯合報系資料照

知名主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，隨後遭大陸合作品牌火速切割。共軍宣傳平台「鈞正平」6日晚間不點名發文稱，某些人「一邊賺著大陸紅利，一邊與『台獨』眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。

中共解放軍新聞傳播中心主管的新媒體帳號「鈞正平」隸屬《解放軍報》體系，其發布的訊息一般被認為代表和傳達中共軍方立場。

「鈞正平」6日晚間以「在『台獨』這個大是大非問題上，不存在任何模糊空間」為題發文稱，近期一位台灣公眾人物因給「『台獨』頑固分子沈伯洋站台」，受到輿論強烈批評。面對質疑，「島內外一些人卻以『不要過多解讀』來進行搪塞」，當事人至今也未作出清晰明確回應。

文章提到，「不是所有事情都有模糊空間」，並指沈伯洋的「所作所為、成色如何世人皆知」，又稱「『台獨勢力』是中國人民的死敵，『台獨分子』是民族的敗類」。

文章接著指，這是個大是大非的問題，沒有任何模糊空間，不容任何人騎牆搖擺、見風使舵。

文末稱，某些人妄圖用話術混淆是非，一邊賺著大陸紅利，一邊與「台獨」眉來眼去，早晚會把自己焊在歷史的恥辱柱上，付出難以承受的代價。

沈伯洋4日下午在北平東路舉行競選總部成立大會，蔡康永現身活動現場。與蔡康永有合作關係的大陸電動車品牌零跑汽車隨後發布聲明，強調蔡康永「並非零跑代言人」，並下架全部相關內容。

沈伯洋 蔡康永 中共

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡康永現身沈伯洋造勢遭陸廠撤代言 李遠：不懂為何這麼嚴重

胡錫進：蔡康永主動招惹是非犯大忌 後果自己承擔

蔡康永被陸網抵制 羅永浩沒有刪除合作影片遭大陸網友出征

蔡康永遭政治出征 謝龍介：台灣不需要做到這種程度

相關新聞

蔡康永現身沈伯洋造勢 中共軍媒不點名批：早晚付出難以承受代價

知名主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，隨後遭大陸合作品牌火速切割。共軍宣傳平台「鈞正平」6日晚間不點名發文稱，某些人「一邊賺著大陸紅利，一邊與『台獨』眉來眼去」，早晚會「付出難以承受的代價」。

春哥侃陸／中共啟動軍校改革 2所新學院揭作戰路線

中共軍隊再度走上重要關口，一來軍隊政治清查告一段落，但權力重組仍是懸案；二來明年中共建軍百年，要大慶大閱兵，就在這一關口，中共軍方趕在十一長假前啓動新一輪軍校改革。其中最受關注是組建兩所新學院，分別代表中共政法從嚴建軍、無人機人工智能作戰兩個重要方向……

中歐貿易談判…關鍵一役 歐盟官員赴北京進行協商

為處理中歐貿易失衡的疑慮，歐盟和中國大陸官員自6月以來持續談判。歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）將於10月8日至9日前往北京，進行為期兩天的關鍵談判。法國國際廣播電台（RFI）形容為「最後的談判」，一旦破裂，中歐貿易戰可能爆發。

CNN：美中研議互訪核設施

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日引述多名消息人士報導，美國已與中國大陸討論展開核設施互訪，並計畫在未來數月的會談中繼續推動相關事宜。

通往新疆 阿富汗開通瓦罕走廊公路

阿富汗塔利班政府近日啟用穿越瓦罕走廊、通往大陸新疆方向的公路。阿富汗官媒稱，這條道路將打通阿富汗與大陸的陸路聯繫，並盼藉此擴大對中經貿往來。不過，截至六日，中方尚未宣布相關陸路口岸開放，阿方公布的通車典禮資訊也未提及中方代表。

美民調：三分之二陸民眾支持和平處理兩岸問題

美國卡特中心與埃默里大學最新民調顯示，在調查涵蓋的所有國家與地區中，中國大陸民眾對台灣好感度最高，且三分之二大陸民眾支持和平處理兩岸問題。但若台灣正式宣布獨立，百分之七十七支持攻擊金門、馬祖，僅百分之廿五支持全面軍事攻擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。