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美民調：2/3陸民眾支持和平處理兩岸問題

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國卡特中心與埃默里大學最新民調顯示，在調查涵蓋的所有國家與地區中，中國大陸民眾對台灣好感度最高，且三分之二大陸民眾支持和平處理兩岸問題。但若台灣正式宣布獨立，百分之七十七支持攻擊金門、馬祖，僅百分之廿五支持全面軍事攻擊。

這項每半年發布一次的「中國脈動」調查，由美國卡特中心與埃默里大學共同執行，今年四月十六日至六月廿六日訪問二千五百人。調查發現，大陸民眾百分之八十三支持加強兩岸文化交流，百分之八十二支持促進貿易。三分之二支持經正式談判和平解決台灣地位問題，高於二○二五年底的百分之五十二。

進一步來看，大陸民眾對是否以武力統一台灣意見分歧，百分之卅七反對使用武力，百分之四十六不反對；另有百分之五十一認為，對台灣動武只會讓兩岸問題惡化。不過，若台灣正式宣布獨立，百分之七十七支持攻擊金門、馬祖，百分之五十九支持海上封鎖，百分之廿五支持全面軍事攻擊。

這次調查也詢問民眾對十二個國家地區的好感度，大陸民眾對台灣好感度最高，隨後依次為俄羅斯、新加坡、伊朗、歐盟、泰國、南韓、越南、美國、菲律賓、印度、日本。有近四分之三受訪者將美國視為國家安全威脅。

另外，美聯社報導，美國亞利桑那州七月宣布設立台北經濟文化辦事處後，中國大陸駐洛杉磯總領事館曾在七月三日、八月廿一日兩度致函州長郝愷悌，要求她出面反對並阻止設處。不過，郝愷悌未理會中方施壓，並在十月五日親自出席鳳凰城辦事處開幕儀式表示，「亞利桑那州每一位民選官員，都應展現必要的勇氣，支持亞利桑那州與台灣之間的夥伴關係」。

大陸駐美大使館發言人劉暢則在同日發表聲明，重申北京「堅決反對中國台灣地區與美國進行任何形式的官方往來，包括與美國聯邦及州政府的往來」。

和平 民調 兩岸

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