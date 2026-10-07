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CNN：美中研議互訪核設施

聯合報／ 編譯盧思綸、記者陳湘瑾／綜合報導

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日引述多名消息人士報導，美國已與中國大陸討論展開核設施互訪，並計畫在未來數月的會談中繼續推動相關事宜。

ＣＮＮ引述一名消息人士指出，中方今年與美國官員會談時率先提出互訪構想，並討論參訪美國能源部國家實驗室及中方相應設施的安排。美中官員主要利用聯合國安全理事會五常會議期間，於場邊進行相關討論。

美國總統川普上月與中國大陸國家主席習近平會面時，呼籲美國、中國與俄羅斯舉行三方軍備控制談判。然而，ＣＮＮ引述一名美國官員表示，兩國領袖當時並未討論互訪核設施的可能性。而川普與習近平今年可能再會面兩次，根據ＣＮＮ，川習再次會面時，雙方應已就互訪核設施可能性進行更多較低層級討論。

此外，香港南華早報昨引述多名消息人士透露，習近平九月赴美訪問，北京對此行原本抱有更大期待。行前大陸官員甚至私下聯繫其他國家駐華府大使館，比較各國領導人訪美時的接待規格與行程，希望從中挑選最好的安排。

其中，中方曾提出安排習近平與美國企業領袖舉行對話，也曾構想讓他前往華府或紐約一所頂尖大學，直接向學生發表演說，但川普政府以對等原則為由（比照五月川習會安排）拒絕。除此之外，雙邊一度討論安排美中科技巨頭就人工智慧（ＡＩ）展開對話，但美方以國家安全疑慮為由拒絕；北京另希望川習會納入十多項外交與安全議題，也遭白宮大幅限縮。

另，ＡＰＥＣ財長會議即將於香港登場，大陸全國政協常委姚志勝五日在香港明報撰文指出，美國財長貝森特「有很大機會」到香港出席，並稱這是「習近平訪美成果的必然延伸」。姚志勝稱，若貝森特不出席ＡＰＥＣ財長會議，不止是不給香港面子，更是不給中國面子，不給川普面子，這顯然會影響到後續雙方的會面。

美中 CNN 核設施

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