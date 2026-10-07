通往新疆 阿富汗開通瓦罕走廊公路

阿富汗塔利班政府近日啟用穿越瓦罕走廊、通往大陸新疆方向的公路。阿富汗官媒稱，這條道路將打通阿富汗與大陸的陸路聯繫，並盼藉此擴大對中經貿往來。不過，截至六日，中方尚未宣布相關陸路口岸開放，阿方公布的通車典禮資訊也未提及中方代表。

阿富汗與中國由狹窄的瓦罕走廊接壤。據阿富汗官媒Alemarah報導，阿方在瓦罕山區修建全長一百廿一公里的公路，希望藉此結束兩國間的「地理隔絕」。

報導提到，阿方期待北京加強與塔利班政府的往來，透過這條新走廊帶動阿富汗經濟成長及過境貿易。俄羅斯衛星通訊社引述阿富汗農村復興與發展部資料稱，這條公路寬七至十公尺，耗資三點六五億阿富汗尼（約台幣一點八億元）。

俄通社另引述專家指，這條貫穿高海拔崎嶇的瓦罕走廊的新公路對兩國都具有重要的戰略意義。此前，兩國間的貿易主要通過第三國進行，導致成本增加和集裝箱運輸時間延長。大陸前駐阿富汗大使趙星曾表示，這條新公路可以促進與鄰國阿富汗貿易關係的快速發展並推動阿富汗自身的經濟轉型。

去年大陸與阿富汗貿易總量突破歷史新高，達十八點九億美元，同比增長近兩成。不過，中方目前尚未宣布開放中阿陸路口岸。大陸外交部九月還發布安全提醒，指塔吉克和阿富汗邊境地區安全形勢複雜嚴峻，提醒大陸公民暫勿前往，否則將面臨「極高安全風險」。

反恐也是中方對阿富汗的主要關切。大陸常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊九月十七日在安理會表示，伊斯蘭國、蓋達組織、東伊運及巴塔等等是安理會列名的恐怖組織，敦促阿方早日清除境內一切恐怖勢力。

塔利班今年公布的新規也引發人權爭議。國際特赦組織三月指，新的「法院刑事程序規則」明文承認奴隸制；六月又批評新婚姻規範使童婚進一步制度化。