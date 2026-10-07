中歐貿易談判…關鍵一役 歐盟官員赴北京進行協商

為處理中歐貿易失衡的疑慮，歐盟和中國大陸官員自6月以來持續談判。歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）將於10月8日至9日前往北京，進行為期兩天的關鍵談判。法國國際廣播電台（RFI）形容為「最後的談判」，一旦破裂，中歐貿易戰可能爆發。

塞夫柯維奇此前表示，歐盟期望相關談判進程在10月取得「具體成果」，被視為進一步提高本周會談的籌碼。歐盟也逐步強化對中貿易防衛措施，包括提高自全球進口的鋼鐵產品關稅至50%、對方向性電磁鋼片（矽鋼片）及部分下游產品實施臨時保障措施等。

另一方面，中方也在累積談判籌碼。大陸3日對原產於歐盟的進口對硝基甲苯發起反傾銷調查。

法廣認為，中歐貿易戰可能爆發，中國報復手段龐大，首先可能是限制甚至禁止在能源、國防、人工智慧、航天等戰略性領域不可或缺稀土及戰略金屬的出口。

在中歐本周舉行貿易會談前，法國和德國5日共同提議，動用新權限創建貿易工具，反制損害歐盟利益國家，例如立即切斷准入歐盟單一市場的管道，劍指中國大陸的意味濃厚，也象徵德國的貿易立場轉向更為保護主義。

綜合彭博資訊、路透及英國金融時報（FT）等媒體報導，法國總統馬克宏和德國總理梅爾茨5日致函歐盟執委會主席范德賴恩，敦促布魯塞爾在面對「貿易武器化、系統性扭曲市場的作為、以及全球總經失衡」之際，應該加強並擴大貿易工具箱，包括在歐盟面對關鍵供應管制時，能迅速啟用的「強力」工具。

德國官員透露，歐盟需要類似美國「301條款」的強力工具，在歐盟與中國大陸等國家全面爆發貿易戰時，以市場准入工具為第二項攻擊武器，可能部署的場合包括中國大陸全面封鎖稀土原料出口之時。

不過，設立新工具的立法仍需獲得歐盟各國政府和歐洲議會批准。