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賴清德之子遭大陸監視 大陸外交部回應了

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透

美國聯邦調查局（FBI）近日破獲大陸涉對賴清德兒子進行非法監控，大陸外交部6日晚間回應稱，「我不了解你提到的情況」，並表示中方一貫反對炒作所謂「中國間諜」對華污蔑抹黑。

據大陸外交部官網消息，大陸外交部發言人郭嘉昆6日答記者問。外媒詢問，4日美國聯邦調查局稱逮捕一名居住在加州的美國女性，此人涉嫌在中國官員授意下監視賴清德之子。中方對此有何評論？

郭嘉昆僅回應，「我不了解你提到的情況」。中方一貫反對炒作所謂「中國間諜」對華污蔑抹黑。

此前，哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲美籍華裔房地產經紀人張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音）。

她涉嫌受中國大陸政府指示，監視總統賴清德之子賴廷與及其家人，並拍攝住家、車輛等資訊，被控未依法登記卻充當外國政府代理人。執法人員消息人士稱，張婉瑩與同夥去年曾前往西雅圖，監視賴廷與。

針對台海議題，外媒詢問，美國官員認為中國在2028年前「入侵」台灣的可能性正變得越來越低。外交部對此有何回應？

郭嘉昆表示，台灣問題是中國內政，解決台灣問題完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。美方應落實中美元首會晤重要共識，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題。

此外，外媒還詢問，台灣近日接收了自美國採購的兩架F-16V戰鬥機，並計畫今年內再接收64架。請問外交部對此有何回應？

郭嘉昆稱，「中方堅決反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫、明確的。」

大陸 外交部 賴清德

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