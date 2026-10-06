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陸委會：跨國(境)鎮壓 涉及不法政府必將依法究責

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日本媒體人矢板明夫今年7月在台中演講後遭攻擊，香港男子廖港發（中）落網。聯合報系資料照
日本媒體人矢板明夫今年7月在台中演講後遭攻擊，香港男子廖港發（中）落網。聯合報系資料照

大陸委員會今日表示，台中地方檢察署偵辦香港幫派成員來台施暴案件，已就涉案廖姓被告提起公訴，並持續追查幕後指使者及在台協力者。陸委會高度肯定本案檢警各相關機關的積極偵辦作為，以具體行動維護人民安全。

陸委會強調，本案被告接受境外資助，不僅是傷害特定被害人，更是以暴力箝制言論，侵害我國民主制度及社會秩序。陸委會希望社會各界能共同支持本次檢方的起訴作為，並對於跨國(境)鎮壓案件造成台灣的民主制度及人權侵害能有所認知及予以重視。

陸委會重申，任何人切勿接受境外勢力的指示或利誘，參與、協助跨國(境)鎮壓；涉及不法者，政府必將依法究責。台灣是民主法治社會，政府會堅定保護境內的個人免於境外勢力的恐嚇、騷擾、傷害或脅迫，以確保國家安全與民眾權利。

據稍早報導，廖男於今年7月6日在台中永豐棧酒店大廳，徒手痛毆結束演講的印太戰略智庫執行長、知名媒體人矢板明夫。犯案後變裝前往台中國際機場企圖離境，在登機前10分鐘遭警方及時拘提到案。

檢方查出，原本負責動手的共犯因畏懼風險臨陣退縮，主嫌吳男將報酬提高至10萬港幣（約台幣40多萬元），點名由廖男親自下手。檢方怒批此案具有高度計劃性與組織性，目的在於透過暴力傳播製造寒蟬效應，挑戰我國司法權並嚴重危害言論自由，因此建請從重量刑。

台中地檢署已於10月6日正式偵結此案，對涉案的香港幫派「和勝和」成員廖港發提起公訴，並向法院具體求處法定最高刑度5年有期徒刑、建請接續羈押。

陸委會

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