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李家超：將就宏福苑大火追究責任

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2025年11月26日，香港大埔屋苑宏福苑發生大火，8座大樓中的7幢起火，共造成168人死亡（包括1名消防員殉職）、79人受傷。新華社
2025年11月26日，香港大埔屋苑宏福苑發生大火，8座大樓中的7幢起火，共造成168人死亡（包括1名消防員殉職）、79人受傷。新華社

香港特區行政長官李家超6日在特區政府總部會見媒體時說，待就香港大埔宏福苑火災成立的獨立委員會提交報告後，特區政府將及時研究相關建議，盡快推行全面改革，並追究責任。

據中新社報導，李家超表示，去年宏福苑發生火災後，特區政府成立了3個工作小組，分別處理調查及強化規管工作、統籌募捐及支援、安排緊急住宿及長遠妥善安置受災民眾。其後，上述獨立委員會成立，以查明事故原因，防止同類事件再次發生，並會追​​究責任。今年9月發表的《行政長官2026年施政報告》中，已宣佈工地全面禁煙、加強消防裝置及其承辦商規管等7項改革舊樓維修制度的措施。

談到近期香港部分工程出現施工品質問題，李家超強調，特區政府十分重視建築工程的施工質量，同時關注工程相關專業人員是否盡職監督、承建商是否違規施工。

涉及香港建築專業水平、品質和安全的問題，特區政府一定會嚴格執法。他已要求特區政府發展局監察相關案件的調查工作，並針對整體建築工程提高監管要求與懲處力度。

去年11月26日，香港宏福苑大火最終確認造成‌168人死亡、79人受傷‌。死亡人數中包括58名男性和110名女性，年齡最小的僅6個月，最大的98歲；另有1名消防員殉職、10名消防員受傷。

在刑事追責方面，香港警方及廉政公署已起訴‌7人及2間公司‌，涉及共25項控罪，包括涉嫌誤殺、串謀詐欺、企圖妨礙司法公正等；勞工處提出25項檢控，屋宇署則提出259項檢控。

李家超 宏福苑 火災

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