陸「十五五」2條軌道 劉孟俊：走向「蘇聯特色日本化」機率較高

大陸進入「十五五」時期，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊今（6）日表示，中國經濟轉型的核心約束在於「安全優先」的制度安排，未來可能走向「中速成長的再平衡」或「蘇聯特色的日本化」兩條軌道；從目前投資、消費及產能等情況來看，走向後者的可能性「相對高很多」。

國立政治大學國際關係研究中心6日上午舉行「國關中心兵推學院系列演講」，劉孟俊以「中國經濟在換軌？『十五五』開局下的成長、科技與安全」為題發表演講，國關中心副主任林義鈞主持，國關中心兼任研究員陳德昇與談。

劉孟俊表示，觀察中國當前經濟問題，不能只看生產與消費失衡、成長動能或外部壓力，也要注意習近平上台後，愈來愈多政策以安全為考量。若安全成為政策前提，就會透過法規、人事及資源配置改變企業與地方政府的決策，「你如果只單純追求安全，那你的利潤大概就會被犧牲掉」。

他指出，中國安全政策近年逐步由政策論述走向制度化，安全考量也擴散到更多經濟領域。當安全邊界、產權及政策承諾不夠明確，企業的避險意識就會提高，民間長期投資與高風險創新也可能受到影響。

科技創新方面，劉孟俊表示，中國可視為採取一種「鳥籠模式」，由國家設定創新邊界，再透過「新質生產力」及新型舉國體制集中資源發展特定產業。中國式創新的強項是「1到100」，包括電動車、鋰電池、太陽能及部分半導體領域，都展現快速工程化、規模化及商業化能力，但對「0到1」的顛覆式創新，相對較受高度問責與政治不確定性限制。

他舉例，過去有與中國地方政府合作的企業人士告訴他，提出投資或創新方案時，「6個月最長，最好是3個月有成果」。在如此短的時間壓力下，企業更容易選擇快速模仿、改良及量產，而不是承擔長期創新的風險。

消費方面，劉孟俊指出，中國家計消費占GDP比重約4成，長期低於美國、日本及歐盟等經濟體；在消費不足、投資又集中於製造及特定產業的情況下，也進一步形成產能過剩。中國產能過剩已從水泥、鋼鐵等傳統產業，擴散至電動車、蓄電池等先進製造業，「國內消化不了，當然是到海外去」，也因此引發更多外部貿易摩擦與反制。

劉孟俊表示，展望「十五五」至中共二十一大，可觀察投資缺口是否收斂、消費能否結構性回升，以及產能利用率能否改善。若相關問題逐步改善，中國經濟可能走向「中速成長的再平衡」；若安全導向持續壓縮市場功能，則可能朝「蘇聯特色的日本化」發展。

他說，日本泡沫經濟破裂後雖曾經歷長期低迷，但當時已是先進經濟體；中國目前所得水準仍然較低，加上政府主導經濟的程度更高，因此如果出現「日本化」，可能呈現不同型態。從目前情況來看，他研判走向第二種情境的可能性「相對高很多」。