中國稅務行政處罰 11月起全國一致裁量基準

中國大陸國家主席習近平9月23日至25日對美國進行國是訪問，白宮近日公布的圖輯顯示，習近平訪美期間則贈送川普一座金色的故宮太和殿模型。據大陸外長王毅透露，習近平其實還帶了一項特別的禮物給川普——有「中國玫瑰」之稱的月季。 事實上，中方的「植物外交」並非始於今日，不僅對美、對日、對台，也都曾在關鍵的交流時刻贈送植物。

2026-10-06 07:01