兒童貧困問題突出 大陸在聯合國表達關切日本人權狀況

當地時間10月5日下午，中國常駐聯合國副代表孫磊在聯合國大會第三委員會一般性辯論中，點名批評英國、澳洲、日本、愛爾蘭、捷克、立陶宛等國代表在發言中「惡意詆毀中國人權狀況」。孫磊說，這些國家自以為高人一等，動輒擺出一副「人權教師爺」的做派，但其國內人權問題突出，根本沒有資格奢談人權，更無權對中國說三道四。

孫磊並警告這些國家，「停止編造散布涉華謊言，停止借人權問題搞政治操弄，否則只會搬起石頭砸自己的腳」。

根據中國常駐聯合國代表團官網新聞稿，孫磊表示，中國持續在發展中保障和改善民生，全面消除絕對貧困，近1億貧困人口實現脫貧，形成了超4億人的中等收入群體。反觀英國，近年來貧困現象持續加劇，超過1400萬人生活在貧困線以下，其中一半處於「極度貧困」；日本家庭相對貧困率為15%，兒童貧困問題日益突出。

孫磊稱，中方對日本人權狀況深感關切。.

他並指出，中國不斷發展「全過程人民民主」，保障人民當家作主，中國人民對中國政府的支持率和滿意度多年超過90%。香港國安法開啟了香港「由亂及治、由治及興」的歷史轉折，優化和發展了特區民主制度，得到香港各界人士擁護支持。

反觀英國，民調顯示有約75%的民眾對民主前景感到擔憂；澳洲、捷克民眾對政府信任度再創新低，年輕人對民主制度的信心顯著下降。

孫磊稱，中國各民族都是中華民族大家庭的平等一員，反觀日本，未將阿伊努人、琉球人視為平等的族群對待，導致其生存發展面臨危機。英國、澳洲、愛爾蘭當年殖民主義至今貽害無窮，當前更面臨種族主義、族群撕裂等嚴重社會問題。

孫磊強調，中國在世界動盪變革、多邊主義遭遇逆風之時挺膺擔當，不僅以自身發展為國際人權事業注入信心與動力，更以實際行動推動人權領域對話合作，推動全球人權治理朝著更加公正合理的方向發展。反觀英國、澳洲、日本、捷克、立陶宛等，頻頻把道義掛在嘴邊，卻對巴勒斯坦、伊朗、古巴等國人民遭受的不公正待遇無動於衷，一再以人權為借口干涉別國內政，實施單邊強制措施，侵犯發展中國家利益，扮演了極不光彩的角色。