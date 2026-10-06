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兒童貧困問題突出 大陸在聯合國表達關切日本人權狀況

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國常駐聯合國副代表孫磊強力反駁部分西方國家對中國人權問題的關切，並指這些國家無權對中國「說三道四」。路透
中國常駐聯合國副代表孫磊強力反駁部分西方國家對中國人權問題的關切，並指這些國家無權對中國「說三道四」。路透

當地時間10月5日下午，中國常駐聯合國副代表孫磊在聯合國大會第三委員會一般性辯論中，點名批評英國、澳洲、日本、愛爾蘭、捷克、立陶宛等國代表在發言中「惡意詆毀中國人權狀況」。孫磊說，這些國家自以為高人一等，動輒擺出一副「人權教師爺」的做派，但其國內人權問題突出，根本沒有資格奢談人權，更無權對中國說三道四。

孫磊並警告這些國家，「停止編造散布涉華謊言，停止借人權問題搞政治操弄，否則只會搬起石頭砸自己的腳」。

根據中國常駐聯合國代表團官網新聞稿，孫磊表示，中國持續在發展中保障和改善民生，全面消除絕對貧困，近1億貧困人口實現脫貧，形成了超4億人的中等收入群體。反觀英國，近年來貧困現象持續加劇，超過1400萬人生活在貧困線以下，其中一半處於「極度貧困」；日本家庭相對貧困率為15%，兒童貧困問題日益突出。

孫磊稱，中方對日本人權狀況深感關切。.

他並指出，中國不斷發展「全過程人民民主」，保障人民當家作主，中國人民對中國政府的支持率和滿意度多年超過90%。香港國安法開啟了香港「由亂及治、由治及興」的歷史轉折，優化和發展了特區民主制度，得到香港各界人士擁護支持。

反觀英國，民調顯示有約75%的民眾對民主前景感到擔憂；澳洲、捷克民眾對政府信任度再創新低，年輕人對民主制度的信心顯著下降。

孫磊稱，中國各民族都是中華民族大家庭的平等一員，反觀日本，未將阿伊努人、琉球人視為平等的族群對待，導致其生存發展面臨危機。英國、澳洲、愛爾蘭當年殖民主義至今貽害無窮，當前更面臨種族主義、族群撕裂等嚴重社會問題。

孫磊強調，中國在世界動盪變革、多邊主義遭遇逆風之時挺膺擔當，不僅以自身發展為國際人權事業注入信心與動力，更以實際行動推動人權領域對話合作，推動全球人權治理朝著更加公正合理的方向發展。反觀英國、澳洲、日本、捷克、立陶宛等，頻頻把道義掛在嘴邊，卻對巴勒斯坦、伊朗、古巴等國人民遭受的不公正待遇無動於衷，一再以人權為借口干涉別國內政，實施單邊強制措施，侵犯發展中國家利益，扮演了極不光彩的角色。

聯合國 人權 大陸

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