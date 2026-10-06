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前民主黨副主席：香港發展不能犧牲自由與開放

中央社／ 香港6日電

香港民主黨正式解散近1年後，該黨前副主席狄志遠今天公開表示，香港的發展不能犧牲自由和開放，並強調維護國家安全之餘，不能令社會長期陷於過度戒備。

狄志遠在明報撰文表示，香港過往一直享有相當高程度的言論自由，資訊流通相對透明，社會亦容許不同意見，多元價值並存；政府、機構和社會也普遍願意面對監察、批評和公開討論，市民也可依法表達訴求、集會和遊行。

但2019年社會事件（反送中運動）後，北京中央和特區政府的治港手法出現明顯轉變。

他表示，面對當時社會動亂、暴力衝突和外部勢力介入的風險，政府提高危機意識、完善維護國家安全的法律制度，是有必要和正確的；國家安全得到保障、社會回復穩定，香港才有條件集中資源處理經濟、民生和長遠發展問題。

而政府在危機過後加強治理能力、提升行政效率及推動發展議程，是合乎社會需要，但問題如何掌握力度與平衡。

他強調，管治必須有效，但不能無限擴張；維護安全必須堅定，惟不能令社會長期陷於過度戒備；若所有批評都被視為挑戰、所有不滿都被理解為對抗、所有民間活動都被假定存在風險，便容易造成矯枉過正的後果。

他說，當前市民更關心的是，在安全得到保障以後，香港是否仍能保有合理的表達空間、公共討論空間，以及讓不同立場和平共存的社會空間。

他說：「現時香港的自由與開放程度，確實較以往多了限制。」

對於港府官員不時呼籲市民警惕「軟對抗」，狄志遠表示，當前社會上不少所謂的情緒反應，其實更多是市民對政策、民生和公共服務的不滿，不一定等同有組織的反政府行動。

他表示，當局應分辨什麼是真正的安全風險，什麼是正常的民意表達，什麼是惡意挑動，什麼是善意批評，並應透過溝通、回應和改善政策，來化解相應的不滿。

他說：「香港正處於走出過往社會撕裂、重建互信與信心的關鍵階段。經濟發展重要，改善民生重要，國家安全重要，惟同樣重要的是，香港能否重新成為一個自由開放、包容多元而具國際吸引力的城市。」

民主黨曾是香港最大黨派，在泛民主派陣營中，算是較溫和的政黨，但隨著香港政局變異，該黨去年12月正式解散及清盤。

狄志遠曾是民主黨的核心成員，很長時間代表該黨參選立法會議員並當選。2015年，狄志遠與民主黨出現政治分歧，宣布退黨，其後成立新思維。

在北京方面的認可下，2021年，狄志遠參選立法會選舉並當選，被視為議會內少有的「非建制派人士」。2025年，狄志遠放棄競逐連任。

香港 民主黨 反送中

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