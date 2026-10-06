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胡錫進：蔡康永主動招惹是非犯大忌 後果自己承擔

聯合報／ 大陸中心／即時報導
蔡康永因現身沈伯洋競選總部成立大會遭中國大陸全面拉黑，環球時報前總編輯胡錫進稱，蔡康永是「主動招惹是非」、「犯了大忌」，一切後果他需自己承擔。記者蘇健忠／攝影
蔡康永因現身沈伯洋競選總部成立大會遭中國大陸全面拉黑，環球時報前總編輯胡錫進稱，蔡康永是「主動招惹是非」、「犯了大忌」，一切後果他需自己承擔。記者蘇健忠／攝影

蔡康永因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，激起大陸網民強烈民族主義情緒，大陸新能源汽車廠「零跑汽車」更立即與其切割。環球時報前總編輯胡錫進對此在個人微博發文稱，蔡康永是「純屬主動招惹是非」，不是一句「只是來見識一下」可以了結的。胡錫進還說，「是他自己犯了大忌，一切後果他需自己承擔」。

胡錫進表示，到大陸發展的藝人不得支持台獨，是一條絕對的紅線，任何人都踩不得，所有台灣藝人到大陸發展對此應有高度警覺。「台獨頑固分子」沈伯洋不是普通政客，2024年10月大陸國台辦將其列入「台獨頑固分子」清單，2025年10月被重慶市公安局以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，是大陸依法追究刑事責任的台獨分裂分子。

胡錫進稱，蔡康永作為一個在中國大陸有廣泛商業利益的公眾人物，如果真只想見識一下，可以從會場的外圍觀察。但他落座貴賓區，而且坐在第一排，「這不僅是主動踩線，而且是踩雷」。到大陸發展的台灣藝人普遍會主動避開台獨相關造勢活動，這是大家默認的自我保護底線，蔡康永的表現顯然超越了「常規」。

他強調，「與台獨作鬥爭，目前到了關鍵階段」。在中國大陸的文化和商業領域，不能允許個別台灣藝人或商人做「雙面人」，既享受大陸廣大的市場，又與台獨勢力勾勾搭搭，全面孤立台獨在大陸早已成為有廣泛群眾基礎的社會共識。

胡錫進指出，這件事再次敲響了警鐘，來大陸發展的台灣藝人或商人，不能試圖兩頭通吃，在大陸這邊做一套，在台灣那頭搞另一套。他們需要遠離台獨勢力，與台獨保持應有距離，專心從藝、經商，不主動搞擦邊，不主動招惹敏感的事情，他們就會很安全。

胡錫進 蔡康永 台獨

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