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本月20、21日香港APEC財長會議 傳貝森特將出席

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
APEC財政部長會議本月20日至21日將在香港舉行，據稱，美國財長貝森特「有很大機會」將出席。路透
APEC財政部長會議本月20日至21日將在香港舉行，據稱，美國財長貝森特「有很大機會」將出席。路透

大陸國家主席習近平上月訪美獲超高規格待遇，並與美國總統川普相談甚歡。大陸全國政協常委姚志勝在香港明報撰文稱，美國財長貝森特「有很大機會」出席本月20日至21日在香港舉行的APEC財長會議，並指「這是習主席訪美成果的必然延伸」。

大陸外交部日前公布習近平此訪中美達成的八點共識第二點即為：「雙方同意相互支持對方辦好亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議和二十國集團（G20）領導人峰會。兩國元首有意出席對方主辦的會議。」

姚志勝表示，中美雙方都高度重視今年11月在深圳舉行之APEC會議。對中美雙方來講，今年於深圳舉行的APEC會議必須搞好，不能搞壞。「若美國財長不出席APEC財長會議，那就不止是不給面子香港，更重要的是不給中國面子，是不給特朗普（川普）總統面子。這顯然是給中美共識所確定的「習特三會」（川習三會）、「習特四會」（川習四會）添堵，不要說中國不高興，最愛面子的特朗普也不會允許出現這種局面」。

明報6日的《中國透視》專欄指出，按照傳統，美國財長極少在海外參加APEC財長會，本世紀以來只有四次，分別是2001年中國蘇州，2003年泰國清邁，2006年越南河內，2010年日本京都。貝森特會否赴港尚待觀察。

《中國透視》表示，這次APEC財長會是否會有大陸中央領導人南下也是焦點。2014年第21屆APEC財長會原安排在香港舉行，但因香港爆發「雨傘革命」移師北京。當年的APEC財長會10月22日在北京舉行，分管財政工作的國務院副總理張高麗出席開幕式並致辭，中國財政部長樓繼偉主持會議。

此次APEC財長會，預料由中國財政部長藍佛安主持會議。由於此次會議參加者可能包括一些副總理級別的成員國財長，以及亞洲開發銀行、世界銀行、OECD負責人，因此分管財政、能源、發展改革等事務的大陸國務院常務副總理丁薛祥屆時若赴港出席財長會開幕式並致辭也不令人意外。

貝森特 APEC 香港

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