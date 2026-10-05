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菲律賓稱軍機遭騷擾 共軍：非法侵入黃岩島領空已警告驅離

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸解放軍南部戰區5日表示，菲律賓一架C-208型飛機3日未經中國政府批准，非法侵入黃岩島領空，南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。圖／截自南部戰區微信公眾號
大陸解放軍南部戰區5日表示，菲律賓一架C-208型飛機3日未經中國政府批准，非法侵入黃岩島領空，南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。圖／截自南部戰區微信公眾號

南海局勢再現緊張。大陸解放軍南部戰區5日表示，菲律賓一架C-208型飛機3日未經中國政府批准，非法侵入黃岩島（我稱民主礁）領空，南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離

據「南部戰區」微信公眾號5日消息，南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校表示，10月3日，菲律賓一架C-208型飛機未經中國政府批准，「非法侵入中國黃岩島領空」。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。

翟士臣說，黃岩島是中國固有領土。菲方行為嚴重侵犯中國主權，「極易引發海空意外事件」。

他並稱，「我們正告菲方立即停止侵權挑釁」。戰區部隊時刻保持高度戒備，「堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

南部戰區發布的影片顯示，中國空軍向菲律賓軍機喊話稱，「菲律賓軍機C-208，你已侵入中國黃岩島領空，立即離開。否則，我將對你採取措施。由此引發的一切後果由你方承擔。」

綜合法新社、路透此前報導，菲律賓4日表示，一架殲-16戰機3日在黃岩島附近騷擾一架執行「例行軍事巡邏」的菲律賓C-208渦槳飛機。同日，菲律賓也指控兩艘大陸海警船在南沙群島中業島附近，阻擋菲方針對一艘涉嫌以炸藥捕魚的外國漁船展開執法。

黃岩島 共軍 驅離 軍機 菲律賓 南海 解放軍

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