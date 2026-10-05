快訊

華裔女跟監賴總統兒一家被逮！5日將首度出庭 最重恐被關10年

雨區再擴大！11縣市大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時

西門町酒吧搜索案風波延燒 萬華分局4警申誡2次、帶隊官記過

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運落幕 新華社酸日本承辦方是「草台班子」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
愛知．名古屋亞運會已於4日落幕，新華社批評本屆亞運「賽事組織混亂」，並稱日本賽事承辦方是「草台班子」。路透
愛知．名古屋亞運會已於4日落幕，新華社批評本屆亞運「賽事組織混亂」，並稱日本賽事承辦方是「草台班子」。路透

在結束全部469個項目的比賽後，愛知．名古屋亞運於4日落幕。對於本屆亞運，新華社直指「賽事組織混亂」，並稱賽事承辦方是「草台班子」。

報導稱，在大約兩周之內，本屆亞運組委會和名古屋市長就先後四次公開道歉，「本屆賽會組織工作之混亂可見一斑」。

新華社指出，很多運動員一下飛機就體會到本屆亞運的「不靠譜」：系統里查不到運動員信息，導致不少代表團成員抵達當天滯留機場數小時。情急之下，中國羽毛球隊乾脆「自謀生路」，依靠公共交通和僑胞租車解決問題。

報導並表示，本屆亞運從開幕前一直到閉幕，賽事組織狀況頻出。送錯場館、交通堵塞、賽場斷網……不少比賽被推遲，理由五花八門，但都和組委會工作不力有關。而播錯國歌、國旗升降故障等嚴重禮儀事故，折射出賽事承辦方多少有些「草台班子」。

亞奧理事會與愛知．名古屋亞運會組委會4日在名古屋市聯合舉行本屆亞運賽事總結記者會，組委會主席、愛知縣知事大村秀章就運動員交通運輸工作接連出現失誤一事道歉：「我們對此認真反思。給各位運動員帶來了不便，感到非常抱歉。」

對於本屆亞運會在競賽保障、住宿服務、交通運輸等方面狀況百出，包括比賽技術系統發生故障、賽場誤播國歌引發韓國方面抗議，以及接送運動員車輛因調度失誤導致比賽推遲等。大村秀章表示：「本次賽事的組織運營對我們來說是一次很大的挑戰。每天都在面對和處理各種預料之外的問題。」

不過對於本屆亞運柔道賽場發生中國選手唐婧在女子70公斤級八強賽進入寢技攻防戰時，竟直接猛咬日本女將前田凜手臂一事，大陸官方媒體則是集體避而不談。亞運閉幕後，社交平台Ｘ又瘋傳一則據稱是中國運動員的女子，因行李放置問題爆粗口痛罵日本工作人員的影片。

亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運／香港勇奪11金共54面獎牌 創史上最佳成績

亞運播錯國歌、接駁車害延賽 名古屋市長公開致歉：真摯反省

播錯國歌還升不起旗！名古屋知事總結稱「亞運賽事本身算順利」網炸鍋了

亞運／接駁巴士、場館接連出包 內部文件揭籌備大混亂

相關新聞

賴總統親屬在美遭中共監控 陸委會揭：跨境鎮壓至少126人

美國司法單位近日破獲一起涉嫌受中國大陸政府指示、監控賴清德總統家人的案件。陸委會今（5）日表示，對於中共透過人員監控、蒐集賴總統親屬資訊的行為，台灣政府予以嚴厲譴責。陸委會並稱，中共針對台灣進行的跨國（境）鎮壓人數至少已達126人、140人次。

亞運落幕 新華社酸日本承辦方是「草台班子」

在結束全部469個項目的比賽後，愛知．名古屋亞運於4日落幕。對於本屆亞運，新華社直指「賽事組織混亂」，並稱賽事承辦方是「草台班子」。

四川艦連續彈射固定翼無人機 陸評論員：全球僅中國具備

大陸央視4日披露，四川艦已實現固定翼無人機連續彈射起飛。大陸軍事評論員杜文龍稱，四川艦是「全球第一艘無人母艦」，如果能把固定翼隱身無人機與四川艦相互組合，「這種能力全世界只有中國才能具備」。

國安紅線？ 中揭生物暗戰：10萬份孕婦血樣被偷運出境

中國「十一」長假，不少民眾選擇到海外旅遊，出境人潮增加。中國國安部近日發布安全警示，提醒出境旅遊可別什麼都往行李箱塞，從「異寵」、植物種子到人類血樣，都可能踩到生物安全紅線。國安部特別針對一事示警，稱近年個別境外組織以「旅遊」、「科考」為名深入生態敏感區，或藉由「醫療檢測」非法採集人血樣，逾10萬份孕婦血樣被偷運出境，恐涉及竊取中國核心人類遺傳資源的「生物暗戰」。

謝鋒談川習會 中方4紅線 台灣問題居首

北京駐美大使謝鋒近日就華府川習會接受美國新聞周刊專訪稱，中國國家主席習近平此行與美方達成的成果共識主要體現在五方面，包含為元首外交譜寫新篇章及為中美關係提供新指引等。他大讚美方給予習近平及其夫人彭麗媛最高規格禮遇，形容美方「精心設計、周到安排，高潮迭起、亮點紛呈」；並稱習近平此訪具里程碑意義。

闖東沙島水域遭我海巡水砲驅離 陸船內部慘狀曝光

大陸籍「金鯊」號漁船本月1日侵闖我東沙島水域，海巡署雲林艦連續廣播驅離三次無效後，以水砲將其驅離。有大陸軍事博主發布影片曝光「金鯊」號遭水砲驅離後內部慘狀，但這則影片也引發這艘船究竟是否真是漁船及船上人員是否為漁民的質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。