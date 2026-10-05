快訊

富不過三代？2億祖產18年剩幾千萬 網揭「最燒錢」不是吃喝玩樂

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

聽新聞
0:00 / 0:00

四川艦連續彈射固定翼無人機 陸評論員：全球僅中國具備

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸軍事評論員杜文龍稱，四川艦是「全球第一艘無人母艦」，如果能把固定翼隱身無人機與四川艦相互組合，「這種能力全世界只有中國才能具備」。圖／取自新京報
大陸軍事評論員杜文龍稱，四川艦是「全球第一艘無人母艦」，如果能把固定翼隱身無人機與四川艦相互組合，「這種能力全世界只有中國才能具備」。圖／取自新京報

大陸央視4日披露，四川艦已實現固定翼無人機連續彈射起飛。大陸軍事評論員杜文龍稱，四川艦是「全球第一艘無人母艦」，如果能把固定翼隱身無人機與四川艦相互組合，「這種能力全世界只有中國才能具備」。

據央視新聞報導，今年央視中秋晚會當中，有上千架無人機編隊在夜空中幻化出四川艦輪廓，並演繹艦載無人機從四川艦甲板彈射起飛的動態畫面。

針對四川艦實現連續彈射起飛固定翼無人機，杜文龍表示，四川艦是「全球第一艘無人母艦」，而且各類無人機今後要大量使用。

杜文龍稱，如果能夠快速彈射和回收固定翼無人機，「首先說明飛機不是很小，不是旋翼起飛」，並說明無論是航程、速度，包括打擊範圍，「都達到了艦載戰鬥機的基本要求」。

他說，如果今後在甲板上大量使用、靈活更換，對於提高打擊效果、偵察效果「能夠發揮至關重要的作用」。

杜文龍也提到，最近很多人關注，固定翼無人機一定是隱身的，如果這款無人機能夠和海軍甲板緊密接觸，「我們在海洋上空的隱身控制能力和打擊能力會明顯提高、明顯發展」。

他最後強調，如果能夠把固定翼隱身無人機和四川艦相互組合，「這種能力全世界只有中國才能具備」。

四川 無人機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

F-16V首批抵台隔日 陸專家指共軍殲-35A可先敵發現、殺傷

中菲南海再現對峙 菲控陸軍機、海警船兩地「騷擾」

雷諾插旗軍用無人機

川普打擊伊朗再出招 第三艘航母駛向中東、增派萬名士兵

相關新聞

闖東沙島水域遭我海巡水砲驅離 陸船內部慘狀曝光

大陸籍「金鯊」號漁船本月1日侵闖我東沙島水域，海巡署雲林艦連續廣播驅離三次無效後，以水砲將其驅離。有大陸軍事博主發布影片曝光「金鯊」號遭水砲驅離後內部慘狀，但這則影片也引發這艘船究竟是否真是漁船及船上人員是否為漁民的質疑。

我海巡水砲逼退陸漁船 環時：必須付出應有代價

海巡署2日發布新聞資料指出，海巡署東南沙分署東沙指揮部1日依法驅離東沙越界2艘大陸漁船，其中1艘因拒不起錨以水砲逼退。對此，大陸環球時報發表評論文章稱，「民進黨當局危險驅離大陸漁船，挑釁必須付出應有代價」。

四川艦連續彈射固定翼無人機 陸評論員：全球僅中國具備

大陸央視4日披露，四川艦已實現固定翼無人機連續彈射起飛。大陸軍事評論員杜文龍稱，四川艦是「全球第一艘無人母艦」，如果能把固定翼隱身無人機與四川艦相互組合，「這種能力全世界只有中國才能具備」。

中菲南海再現對峙 菲控陸軍機、海警船兩地「騷擾」

南海局勢再現緊張。菲律賓4日稱，大陸軍方與海警在南海兩處爭議海域對菲方政府飛機及船隻進行「騷擾」。其中，一架殲-16戰機3日在黃岩島（我稱民主礁）附近多次逼近菲律賓巡邏機；另在中業島附近，兩艘大陸海警船被指阻擋菲方針對一艘涉嫌以炸藥捕魚的外國漁船展開執法。

「現身台獨分子沈伯洋競選現場」蔡康永微博清零、遭商業切割

「蔡康永現身台獨分子競選現場」成為昨天中國微博熱搜，擁有3600萬粉絲的蔡康永微博帳號內容一夕清空，關注對象清零，而商業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。