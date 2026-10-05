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四川艦連續彈射固定翼無人機 陸評論員：全球僅中國具備
大陸央視4日披露，四川艦已實現固定翼無人機連續彈射起飛。大陸軍事評論員杜文龍稱，四川艦是「全球第一艘無人母艦」，如果能把固定翼隱身無人機與四川艦相互組合，「這種能力全世界只有中國才能具備」。
據央視新聞報導，今年央視中秋晚會當中，有上千架無人機編隊在夜空中幻化出四川艦輪廓，並演繹艦載無人機從四川艦甲板彈射起飛的動態畫面。
針對四川艦實現連續彈射起飛固定翼無人機，杜文龍表示，四川艦是「全球第一艘無人母艦」，而且各類無人機今後要大量使用。
杜文龍稱，如果能夠快速彈射和回收固定翼無人機，「首先說明飛機不是很小，不是旋翼起飛」，並說明無論是航程、速度，包括打擊範圍，「都達到了艦載戰鬥機的基本要求」。
他說，如果今後在甲板上大量使用、靈活更換，對於提高打擊效果、偵察效果「能夠發揮至關重要的作用」。
杜文龍也提到，最近很多人關注，固定翼無人機一定是隱身的，如果這款無人機能夠和海軍甲板緊密接觸，「我們在海洋上空的隱身控制能力和打擊能力會明顯提高、明顯發展」。
他最後強調，如果能夠把固定翼隱身無人機和四川艦相互組合，「這種能力全世界只有中國才能具備」。
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