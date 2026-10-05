2027香港特首選舉前 政界知名人士稱李家超「越做越好」

香港行政長官李家超的首任5年任期只剩下1年左右，但他仍未公布是否競選連任。不過，在香港政界頗具份量的立法會前主席范徐麗泰近日指李家超「越做越好」，未知是否隱藏某些含意。

綜合本地媒體的報導，范徐麗泰昨天在廣播電台節目上說，李家超「做得好好，越做越好」，並強調出任特首是一份使命。

但她補充，對於李家超會否連任，她已淡出政壇，無法知悉。

在訪談中，范徐麗泰還大膽地對當前香港權力架構表達看法，質疑立法會現有90名議員，數量是否過多。

她說，這個問題（多達90名議員）將來需要再考慮，並作檢討，又指有朋友提出，90名議員花很多公帑，60名議員花少些，認為這個說法有其道理。

在英國殖民時代，范徐麗泰於1983年起已獲委任為立法局（立法會前身）議員，1989年起更兼任行政局議員，協助當時的港督訂定各種政策，是香港主權轉移前的政治菁英之一。

根據網上資料，香港最後一任總督彭定康來港履新後，范徐麗泰與他意見不合，於1992年辭任所有公職。1993年，范徐麗泰轉投親中陣營，先後擔任香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會委員，以及香港特別行政區籌備委員會委員等職。

范徐麗泰於1997至2008年先後擔任臨時立法會及立法會主席。2007年中，范徐麗泰放棄參選立法會議員，2008年3月在第11屆中國全國人民代表大會第一次會議上當選為人大常委（延後出任）。

范徐麗泰於2018年卸任人大常委，隨之退出政壇，但至今仍是一位頗具份量的政治人物，其言論仍受關注。