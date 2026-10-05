港媒：薄熙來另一子李望知仍心繫政治

據稱，中共中央政治局前委員、重慶市委書記薄熙來的另一兒子李望知仍心繫政治。

明報今天刊文指出，李望知是薄瓜瓜的同父異母哥哥，現年49歲，其外祖父李雪峰是中共黨內赫赫有名人物。

據指出，李望知從小因父母離異，隨母親李丹宇生活而改姓李；李望知本科畢業於北京大學法學院，之後成為律師，後來前往美國哥倫比亞大學深造，投身金融和投資界。

文章表示，李望知沒有捲入薄熙來案，薄熙來受審時，他曾到濟南法庭聽審。

2024年4月，位於美國麻省的北京大學新英格蘭校友會邀請3位傑出企業家校友分享他們的創業經驗，李望知是其中之一；目前李望知是北京大學企業家訓練營創始主任和核心導師，2023至24年期間在哈佛大學費正清中國研究中心做訪問學者，主要研究憲法和中國政治。

文章表示，看來李望知雖然從商，但「仍心繫政治」。

另外，薄熙來與妻子谷開來所生的兒子薄熙來，一直在海外居留，他近日後先後在社交平台公開照片和留言，引起外界關注和討論。

在中國「十一」國慶期間，薄瓜瓜在社交平台留言，「作為中國人，勿忘：中國若不強大，華人在海外無論做得多好，也永遠站不住腰板。皮之不存，毛將焉附……」

對於薄瓜瓜發表以上言論，明報的文章表示，有人批評他已是流亡者，卻仍以「紅三代」的姿態指點江山，甚至嘲諷他在搖尾乞憐，討好北京。不過，也有人認為，薄瓜瓜說的只是政治現實。

38歲的薄瓜瓜是中共元老薄一波之孫，其父薄熙來曾是政治明星，2012年落馬，被以受賄、貪污等罪判處無期徒刑，其母谷開來也涉嫌謀殺英國商人被判死緩。