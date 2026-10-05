「現身台獨分子沈伯洋競選現場」蔡康永微博清零、遭商業切割

「蔡康永現身台獨分子競選現場」成為昨天中國微博熱搜，擁有3600萬粉絲的蔡康永微博帳號內容一夕清空，關注對象清零，而商業合作企業也先後對蔡康永進行切割，聲稱「始終堅持一個中國原則」。

由於衝上熱搜，新浪微博昨透過「智搜回答」指出，2026年10月4日下午，在民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會上，蔡康永頭戴淺色紳士帽、黑口罩，身穿與競選主視覺高度吻合的橘色襯衫，低調坐在前排貴賓區。直播鏡頭捕捉到他手持印有「台北順起來」的應援氣球，並隨著現場支持者揮舞加油棒的畫面。

據稱，面對媒體追問，蔡康永僅回應「就是來見識一下」，稱「想要聽聽看各方的意見」，並表示不排除之後也會去其他候選人的場子，「如果訪問得到每一位候選人會很棒」。其經紀人則進一步解釋，這是為了之後可能專訪兩位台北市長候選人做的前期瞭解。

但智搜回答進一步引述網友的意見稱，他自稱「中立」，但現場行為，坐在貴賓區、揮舞具明確政治指向的競選旗幟和加油棒，被輿論普遍視為公開站台，而非單純的採訪準備。赴現場不到半小時即悄悄離場，更被指缺乏面對立場的坦蕩。

至於對沈伯洋的介紹，據指出：「沈伯洋是民進黨籍『立委』，也是『黑熊學院』的創辦人。他長期通過該組織向台灣青少年兜售『台獨』主張、散播『仇中』思想，惡意煽動台海暴力衝突。2024年10月，沈伯洋被國台辦正式列入『台獨』頑固分子清單並實施制裁。」

蔡康永的現身被大量微博用戶視為「公開選邊站」。網友翻出他過往言論：「這裡是我家，不是你家」的金馬獎對話、關於「I'm from Taiwan」的表達，認為其立場早有跡可循。不少討論指出，以蔡康永的閱歷和情商，不可能不清楚沈伯洋的身分背景，所謂「來見識一下」的說法難以服眾。

事件發酵後，商業端迅速切割。零跑汽車在9月剛官宣蔡康永為品牌摯友，10月4日晚即被網友發現刪除了相關合作內容，隨後發布聲明強調「始終堅持一個中國原則」。

觀察者網指出，多個品牌跟進下架：除零跑汽車外，「時尚芭莎」等合作方也同步清理了蔡康永相關的宣傳物料。蔡康永本人的微博帳號隨後清空全部內容，關注數歸零，其短影音平台及小紅書帳號雖在事發前仍保持活躍，但商業價值已遭受重創。