港媒：中國在非洲合作打擊犯罪 藉此擴大安全角色

港媒報導，一些非洲國家最近接連出現的跨國詐騙，正促使非洲多國與中國加強安全合作，中國公安部長王小洪9月間更宣示加強與東非國家執法合作打擊跨國犯罪。但分析認為，這種警務合作讓中國不需建立正式軍事同盟及大規模軍事部署，就能趁機擴大在非洲的安全角色。

南華早報報導，近來非洲國家像是肯亞爆發SIM卡交換詐騙案、尚比亞出現網路犯罪、史瓦帝尼也出現線上賭博集團，呈現一波跨境詐騙浪潮，是促使非洲多國政府與中國加強安全合作的原因。

根據報導，中國公安部9月10日在江蘇省連雲港市召集東非國家的安全部長及警察首長，針對恐怖主義、綁架、網路詐騙及其他跨國威脅舉行會談，並宣布成立「打擊電信與網路詐騙國際聯盟」，共有46個創始成員國，其中即包括肯亞。

出席這場會議的中國國務委員兼公安部長王小洪說，中國將加強與東非國家執法合作，共同打擊恐怖主義、綁架、非法拘禁及電信網路詐騙。而上述聯盟將推動定期執法合作、專業培訓、聯合演習，以及針對跨國電信詐騙的協同行動。

報導指出，中國在非洲擁有龐大的商業利益，因此希望保護在非洲的本國公民、企業及各項投資計畫；同時，非洲各國政府則希望能從中國取得更多警察培訓、科技及情報共享方面的支援。

然而，分析觀察人士直指，這種警務合作讓中國得以擴大在非洲的安全角色，既不必建立正式軍事同盟，也不需要大規模的軍事部署。英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究員阿杜伊諾（AlessandroArduino）即表示，上述倡議是中國企圖擴大與非洲安全合作的一部分。

阿杜伊諾指出，網路詐騙是非洲普遍存在的問題，對中國而言尤其提供了「有用的切入點」，而中國正透過諸如國際刑警組織（Interpol）等機構推動相關工作，且同時發起情報共享機制，並協調各國展開執法行動。同時，中國正逐步擴大對非洲警察及安全官員的培訓，且被明確納入「中非安全議程」。

報導提到，如今在非洲的電信詐騙網路，也將目標鎖定在非洲的求職者，包括肯亞、烏干達及衣索比亞人。他們被虛假的工作機會誘騙，前往位在東南亞緬甸、柬埔寨及寮國的詐騙園區。肯亞官方統計，2022至2026年多達751名肯亞人從緬甸詐騙園區獲救，今年1至4月又有406名肯亞人在柬埔寨獲救，另有29人在寮國獲救。

華府智庫哈德遜研究所資深研究員歐德高（LiselotteOdgaard）表示，中國倡議成立的「打擊電信與網路詐騙國際聯盟」，長期來看可能逐步發展成為一個「由中國主導的安全平台」。

歐德高認為，由於這個聯盟是由中國發起，且在很大程度上由中國主導，使中國在聯盟中的跨國警務、培訓、技術移轉及執法合作等領域，將擁有更大的議程設定影響力。

德國杜伊斯堡─埃森大學（Duisburg-EssenUniversity）資深研究員拉米希（Georg Lammich）表示，警務合作讓中國得以深化與非洲的安全關係，而不必依賴正式軍事同盟，也不需要大規模的常駐軍事力量。