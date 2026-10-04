F-16V首批抵台隔日 陸專家指共軍殲-35A可先敵發現、殺傷

國防部向美國採購66架F-16C/D戰機，首批2架2日由關島飛抵台東志航基地。次（3）日，大陸央視新聞推出「解碼『雲龍』殲-35A獨特作戰優勢」專訪，大陸軍事評論員杜文龍指出，解放軍的殲-35A可與殲-20形成「輕重搭配」；中國航空工業集團首席專家王永慶則稱，該機具「先敵發現、先敵殺傷、搶占先機」作戰優勢。

央視新聞指，殲-35A於9月19日公布代號「雲龍」，正式加入大陸「龍」系列國產戰鬥機家族。央視稱，殲-35A是大陸自主研製的新一代中型隱身多用途戰鬥機，其「雲龍」代號寓意戰機可穿行雲海、來去無蹤。

杜文龍表示，若「雲龍」殲-35A與殲-20形成「輕重搭配」的基本格局，在執行不同作戰任務時將有更多選擇。他另稱，殲-35A可「海空通用」，除能在空中執行制空任務，其艦載型號也能在海洋上空執行制空任務，旗艦載型號也能在海洋上空奪取制空權，並稱這是該型戰機的獨特優勢，是其他戰機不具備的。

報導另指，9月27日中共解放軍南部戰區在黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓，演訓中出現無偵-7。杜文龍表示，無偵-7具有長航程、長航時及較強戰略偵察能力，若與空警-500及其他戰機組成偵察攻擊體系，可透過長航時、多模態偵察監視，及時發現相關動態。

與此同時，大陸官媒環球網3日也針對2日抵台的2架F-16C/D戰機發表評論文章稱，「在中國人民解放軍強大的體系化、現代化軍力面前，台灣當局從外部採購的零散武器，無法改變兩岸整體實力對比。每年動用大量老百姓的錢購買武器，改變不了台灣問題的政治基礎，更不可能憑此阻擋祖國統一的歷史進程」。

文章強調，「在強大的人民解放軍軍力和兩岸綜合實力對比面前，台灣當局購買再多外部武器，也難以改變大局，更不可能支撐『以武謀獨』的幻想」。