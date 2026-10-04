共軍在寮國海外基地啟用 分析：中國版印太戰略一環

針對中共解放軍近日在寮國啟用賓昆機場「聯合保障和訓練中心」，學者蘇紫雲分析，該機場是中國版「印太戰略」的其中一環，作用在於將戰力投射至印度洋，穩固南海到印度洋航線，結合中國在中南半島的鐵路建設，可看出北京深遠的戰略意圖。

中國國防部日前宣布，共軍與寮軍在賓昆（BanKeun）機場聯合設立的的「聯合保障和訓練中心」及「中寮友誼航空學院」9月29日正式掛牌成立。共軍宣稱，這一機場是用於幫助寮國加強空軍飛行員培養訓練，並由雙方共同維持正常運轉。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲對中央社表示，這是中國複合的地緣政治戰略的一環，中國從過去「一帶一路」就開始在海外預先鋪陳海空軍基地，包括已明確化的吉布地（Djibouti）與柬埔寨雲壤（Ream）基地，以海軍為主，目的為確保印度洋航線，降低麻六甲海峽風險。

他說，如今啟用寮國的賓昆機場，未來可部署中共的戰機，將可覆蓋南海、印度洋、馬六甲海峽，將南海到印度洋的航線穩固住。

蘇紫雲表示，賓昆機場最重要的是能「向西投射空軍力量」，如果中共現在取得聯合保障訓練基地，未來若印度洋有事，中國空軍就可名正言順地進駐寮國，向西投射力量，就大大延伸共軍的航程。

媒體披露，賓昆機場位於寮國首都永珍西北部45公里處，跑道長度約2000公尺。蘇紫雲指出，目前條件已可以起降戰鬥機，若中共未來跟寮國再增加合作，可能會將跑道延伸至3000公尺，如此一來，中共的大型轟炸機、運輸機與加油機就可以起降。

他續指，未來共軍殲16這類重型戰機也有機會部署，其作戰半徑為1600公里，航程可覆蓋麻六甲海峽。如果加油機進駐的話，「基本上就可以到將近印度南部，還有靠近伊朗南部的海域了」。

蘇紫雲指出，賓昆機場除了讓周邊國家如越南產生忌憚外，更可能影響美軍戰略部署，他指出，美國在印度洋耶戈加西亞島（Diego Garcia）有一座基地，「現在在中南半島這裡長出一個紅色空軍的勢力，等於就是可以對這基地造成威脅」。

他還說，其次，如果南海、台海有事，從印度洋來的美國空軍，可能要穿越中南半島，從西向東飛，就可能會被中國從中攔截。

除此之外，蘇紫雲提到北京更深遠的戰略部署，除了海空軍力量，中共還在加速中南半島鐵路戰略，包括中緬鐵路、中寮鐵路，前者可從中國雲南直通印度洋出海口，後者未來延伸到柬埔寨金邊，又可多一個港口。

他說，這些全都是從北京的整個國家戰略作鋪陳，用意是要維護中國的海上運輸及出海口，再透過海空軍力量保護，萬一麻六甲海峽被封鎖，原油與天然氣還是可以從緬甸運送至中國。

蘇紫雲說，這是中國版的「兩洋印太戰略」，將太平洋與印度洋透過陸地鐵路連接起來，以確保北京的「安全感」。